Dynamo-Noten gegen Rostock: Nur zwei SGD-Profis konnten bei Derby-Pleite überzeugen

Rostock - Das Gänseblümchen-Prinzip geht weiter. Mal stark, mal schwach, dann erneut stark und im nächsten Spiel wieder nicht. In einer unglaublich intensiven Partie, bei der das Spielerische auf der Strecke blieb, verpennte Dynamo in Rostock die ersten 15 Minuten völlig, kassierte da selbstverschuldet den Gegentreffer und verlor trotz guter Chancen in Durchgang zwei mit 0:1 (0:1) . Die TAG24-Noten.

Lars Bünning (Nr. 23) war nicht nur bei der Rudelbildung ganz vorn mit dabei, sondern verdiente sich (zusammen mit Niklas Hauptmann) auch die beste TAG24-Note. © Michael Schwartz/dpa

Tim Schreiber: Gab seinen Mannen zunächst wenig Ruhe, zittrig am Ball. Leitete mit einem Fehlabspiel das 0:1 (11.) ein. Den Kopfball am Ende konnte er nicht halten, weil er abgefälscht war. Fing sich dann - Note: 4.

Jonas Sterner (bis 56.): Ungewohnt fahrig, mit vielen kleinen Fouls, war gedanklich immer mal zu spät. Konnte seine Stärke im Spiel nach vorn nie ausspielen - Note: 4.

Andi Hoti: Unsicher, hatte anfangs keine Orientierung. Auch mit Ball am Fuß nicht immer gut unterwegs. Direkt am Mann mit einer soliden Vorstellung - Note: 4.

Lars Bünning: Stand als Einziger in der Abwehrreihe von Beginn an stabil. Machte das, was man von ihm verlangte. Er räumte ab und das gnadenlos - Note: 2.

Sascha Risch (bis 56.): Sieht er nach vier Minuten Rot, darf er sich nicht beschweren. Beim Foul an Nico Neidhardt, der danach raus musste, stimmten weder das Anlaufverhalten noch das Timing der Grätsche. War dann der Buhmann, fing sich aber und war nach vorn aktiv - Note: 4.

Tony Menzel: Knüppelte über den Sand, ging in die Zweikämpfe, rieb sich so aber auch auf. Hatte aber eine der besten Dynamo-Chancen (22.) in Hälfte eins. Verpasste das 1:1 (76.), als der Ball zwei Meter vorm Tor zu hoch wegsprang - Note: 3.