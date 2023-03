Blitzstart vor 7500 eigenen Fans! Dynamo überrollt BVB

Doppelschlag! Blitzstart! Was war denn hier los? Dortmund wie gelähmt, Dresden mit den 7500 Fans im Rücken wie aufgedreht.

120 Sekunden danach war er Wegbereiter des zweiten Treffers. Er bediente Niklas Hauptmann, der auf Meier steckte. Dieser lief durch und passte quer in den Strafraum. Da kam Lemmer angelaufen - bumm, 2:0 (8.).

Schiedsrichter Steven Greif musste die Partie nach 90 Sekunden für eine Minute unterbrechen. Die wenigen BVB-Fans auf der Gelben Wand hüllten ihr Wohnzimmer erstmal in Nebel.

Auch vom Punkt behielt Stefan Kutschke (vorn) die Nerven und setzte das i-Tüpfelchen auf eine furiose Anfangsphase der Dynamos. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Entstehung des dritten Treffers bekam gar keiner so groß mit. Der Ball war rechts in der BVB-Hälfte an der Eckfahne, als Greif Elfmeter pfiff. Dortmunds Antonios Papadopoulos foulte abseits des Leders im Strafraum Dennis Borkowski. Kutschke schnappte sich die Kugel und wumms, das 3:0 (17.). Verrückt!

Logisch, dass die Sachsen danach erstmal zurückschalteten. Allerdings stellten sie komplett das Fußballspielen ein. Von nun an hatte Dortmund gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, konnte damit aber wenig anfangen.

Ausgerechnet nach einem Konter hatte der BVB die beste Chance. Justin Njinmah (24.) lief allein in der eigenen Hälfte los. Meier klärte mit einer famosen Grätsche. Sollte bei so einem Spielstand überhaupt nicht passieren, die Restverteidigung zu vergessen.

3:0 zur Pause klingt sicher und souverän, aber die in Weiß spielenden Dresdner kamen nicht mehr aus ihrem Verwaltungsmodus heraus. Nur die Heimmannschaft war am Ball, die SGD schaffte keine Entlastung mehr.

Nach einem Ballverlust im Spielaufbau von Meier wurde es noch haariger. Njinmah kam ans Leder, lief an allen locker vorbei und traf aus 16 Metern - nur noch 3:1 (53.) für Dynamo.