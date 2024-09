Dynamo sucht Dosenöffner vergeblich: Thomas Stamm hat die Gründe ausgemacht!

In den ersten zehn Minuten hieß es wieder zweimal Luft anhalten, weil Keeper Tim Schreiber (3./9.) erneut zwei leichtsinnige Fehlabspiele unterliefen. Auch seine Vorderleute spielten mitunter mit dem Feuer. Das war ab und an zu viel Risiko.

Gerade die zweiten Bälle landeten immer wieder beim Gast - sonst eine Stärke der Dresdner. Das lag dran, "weil wir die Laufintensivität diesmal nicht hatten, besonders in den ersten 45 Minuten", so der 41-Jährige.

"Wir haben uns gegen den Aachener Gegendruck sehr schwergetan, waren zu unsauber gegen das Pressing. Wir konnten vorn die Bälle nicht so festmachen, wie wir es gewohnt sind", so SGD-Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel.

Tony Menzel hatte eine der wenigen Dynamo-Chancen gegen Aachen, ihm fehlte aber das nötige Glück. © Lutz Hentschel

Fußballerisch blieb auch im zweiten Durchgang vieles Stückwerk. Immer wieder unterbanden kleinere und größere Fouls den Spielfluss.

Schön anzuschauen war das alles nicht. Was zudem extrem auffällig war: Die Akteure rutschten immer wieder weg, manchmal auch in aussichtsreichen Positionen - war passend zum Spiel.

Mit vier Wechseln kam bei Dynamo zwar frisches Personal, innerhalb der Truppe wurde umgestellt, aber alles ohne durchschlagenden Erfolg. "Wir sind aber in Summe besser drin gewesen, konnten das Pressing besser umspielen", fand Stamm.

Es dauerte allerdings exakt bis zur 73. Minute, bis so etwas wie eine Chance notiert werden konnte. Der eingewechselte Oliver Batista Meier köpfte eine Freistoßflanke von Philip Heise übers Tor. Die besten Chancen hatten Tony Menzel (86.) und Dmytro Bohdanov (90.+3).

"Es war das erste Heimspiel, in dem wir es nicht geschafft haben, den Gegner in die Tiefe zu schnüren. Wir müssen uns selbst an die Nase fassen, dass wir dieses Mal nicht die Lösung hatten, auch wenn es in der Schlussphase drei gute Chancen gab", erklärte Stamm. Der Deckelöffner fehlte.