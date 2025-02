SGD-Geschäftsführer nimmt Mannschaft in die Pflicht: "Muss zeigen, ob sie kann und will!"

Dresden - Die Temperaturen zeigten am Nachmittag drei Grad über null, es wehte ein eisiger Wind durchs Trainingszentrum. Es war kalt. Der Stimmung bei Dynamo entsprechend? "Es hat abgekühlt, meinst du?", lachte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (58) in der Medienrunde. Er bezog es aber nur auf das Wetter.

Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (58) gefällt nicht unbedingt, was er seit Jahresbeginn zu sehen bekommt. © Lutz Hentschel

Brendel schaute das komplette Training zu. Und das immer mit einem Lächeln im Gesicht. Die Stimmung ist gut bei ihm, die sei auch in der Mannschaft trotz allem intakt, missmutig würde keiner durch die Gegend laufen.

Obwohl der Rückrundenauftakt niemandem schmeckt, auch Brendel nicht. Vier von möglichen zwölf Punkten hat Dynamo in den bisherigen vier Partien geholt. Das ist eher so semi.

"Absolut, ja. Das entspricht nicht unseren Ansprüchen, auf jeden Fall nicht", so der 48-Jährige.

Er nimmt die Jungs jetzt in die Pflicht. "Ich glaube, wir müssen sie zu Hause nicht motivieren, das macht das Stadion und die Situation an sich von selbst. Ich freue mich auf das Spiel gegen 1860 und dann auch in Rostock, weil ich eine Reaktion von der Mannschaft erwarte."