Das Dynamo-Trainingslager-Tagebuch: Vorbereitung wie ein Bundesligist? Das war einmal!

Einzig unter Markus Anfang (50) ging es im Sommer zuletzt zweimal nach Österreich. Trainieren wie ein Bundesligist, das war einmal! Dynamo will und muss kleinere Brötchen backen - finanziell und auch verbal.

Denn den Aufstieg in die 2. Bundesliga kann man nicht versprechen. Oder gar erzwingen. Will man im Verein auch nicht mehr, dafür ist das Scheitern aus dem Vorjahr noch zu tief in allen Köpfen. Auch deswegen darf es mal wieder mehr Demut sein.

Ein Sommertrainingslager auf Bundesliga-Niveau kommt da auch in der Außenwirkung sicherlich nicht so gut an.

Deswegen wurde mal wieder die thüringische Provinz im Eichsfeld auserkoren. Dass die Trainingsbedingungen hier in Heilbad Heiligenstadt passen, das hatten schon einige Vorgänger von Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) und Coach Thomas Stamm (41) betont.

Und immerhin wurde hier auch schon einmal die Grundlage für ganz Großes gelegt. Also dann, an die Arbeit!