Trauer im Dynamoland: Heute vor einem Jahr stieg die SGD in die 3. Liga ab!

Heute vor exakt einem Jahr stieg Dynamo nach einer 0:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga ab.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Auch zwei Tage nach der bitteren 1:4-Niederlage in Meppen schmerzt es noch bei Spielern, Trainern und Anhängern von Dynamo Dresden.

Beim öffentlichen Training vor dem Zwickau-Spiel war die Stimmung natürlich gut. Wie wird es am heutigen Mittwoch, nach der Niederlage in Meppen, sein? © Lutz Hentschel Doch viel Zeit zum Traurigsein haben alle Beteiligten nicht, denn schon am Samstag um 13.30 Uhr steht gegen den VfL Oldenburg das womöglich letzte Heimspiel der Saison an. In dem wollen die Schwarz-Gelben im Rudolf-Harbig-Stadion alles raushauen, ihre Hausaufgaben dieses Mal wieder erledigen und dann sehen, was die Konkurrenz tut. Fakt ist, dass Dynamo nun als Sechster die schlechteste Ausgangslage besitzt. Doch Fakt ist auch, dass die Elf von Markus Anfang, im Gegensatz zu den vergangenen Wochen, nichts mehr zu verlieren hat, die anderen schon. Dynamo Dresden Kommentar zum Meppen-Debakel: Dynamo mental nicht auf der Höhe Am Mittwoch steht erst einmal das öffentliche Training um 15 Uhr in der Walter-Fritzsch-Akademie an und man darf gespannt sein, wie die Stimmung zwischen Mannschaft und Fans sein wird. Alle Infos in unserem Update-Artikel:

Mittwoch, 24. Mai, 12.30 Uhr: Heute vor einem Jahr stieg Dynamo Dresden in die 3. Liga ab

Am heutigen Mittwoch ist in der 3. Liga in Sachen Wiederaufstieg noch nicht alles verloren. Vor einem Jahr war es das schon. Denn in den Abendstunden des 24. Mai 2022 stieg Dynamo mit einer 0:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern von der 2. Bundesliga in die 3. Liga ab. Eine schmerzhafte Erinnerung.

Am 24. Mai 2022 stieg Dynamo im eigenen Stadion in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern ab. © Picture Point/Gabor Krieg

Mittwoch, 24. Mai, 11.30 Uhr: Planet44 meldet sich zu Wort

"Planet44", der offizielle Store der Dynamo-Fanszene, hat sich bei Instagram zu Wort gemeldet. Neben einem Bild, das den Punkt 1 des Vereins-Leitbildes zeigt (Wir sind eine Gemeinschaft), steht geschrieben: "Die Staatstrauer im Dynamoland ist beendet. 🫵🙅🏻‍♂️ Es gilt auch für uns zu akzeptieren: diese bitteren Niederlagen gehören zum Sport dazu. Misserfolge sind ein Teil des Erfolgsprozesses. Wir haben hier in Elbflorenz schon so viel schlimmeres überstanden, als ein verkorkstes Aufstiegsrennen. Jetzt heißt es die minimale Restchance zu wahren und sich am Wochenende vernünftig zu verabschieden. Danach den Kopf frei bekommen und an den eigenen Fehlern zu arbeiten.

Und dann geht’s hier in der nächsten Saison von Beginn an umso brachialer los! 💪💪

Ehre. Stärke. DYNAMO !!!"

Mittwoch, 24. Mai, 8 Uhr: Spieler von Dynamo Dresden waren mental nicht auf der Höhe

Wie konnte das nur passieren, fragen sich viele um Umfeld der Dynamos?! Die Niederlage in Meppen, das Auseinanderfallen in der zweiten Halbzeit. Eigentlich gibt es dafür nur eine Antwort: Der Kopf! Und das ist menschlich! Mehr dazu lest Ihr im: Kommentar zum Meppen-Debakel: Dynamo mental nicht auf der Höhe.

Mittwoch, 24. Mai, 6.13 Uhr: Dynamo Dresden hofft weiter auf ein Aufstiegswunder

Auch zwei Tage nach der extrem bitteren Niederlage in Meppen leckt die SGD noch ihre Wunden. Zu dem mentalen Rückschlag gesellen sich auch körperliche Schmerzen. Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: "Bittere Dynamo-Tränen und Wut: 'Jetzt kannst du nur noch hoffen'".

Dienstag, 23. Mai, 12.45 Uhr: Dynamos in Meppen tatsächlich beschimpft

Von vielen Seiten wird Dynamo-Trainer Markus Anfang als schlechter Verlierer dargestellt, weil er wüste Beschimpfungen während des Spiels in Meppen öffentlich machte. TAG24 war vor Ort und kann bestätigen: Seine Anschuldigungen stimmen!

Trainer Markus Anfang kritisierte nach dem Spiel die wüsten Beschimpfungen in Meppen zu Recht. © IMAGO / osnapix

Dienstag, 23. Mai, 8.45 Uhr: Der Morgen danach: Es tut weh, im Dynamoland!

Der Morgen danach ist bitter. Doch schon nach dem Spiel wurden die Akteure vom Capo eingeschworen, jetzt nicht aufzugeben! Klar, die Stimmung ist erstmal am Boden. Trainer Markus Anfang und sein Team sind jetzt einige Tage mehr denn je als Psychologen gefragt fußballerisch ist bis Samstag nicht mehr viel zu bewirken.

Der Capo beschwört die Mannschaft: Es ist noch nicht vorbei! © picture point/Sven Sonntag

Dienstag, 23. Mai, 6 Uhr: Dynamo-Trainer Markus Anfang hadert mit vergebenen Chancen

Die SGD hat sich am Montag bei der 1:4-Niederlage in Meppen die harte Arbeit der letzten Monate nicht nur von den Punkten her verbaut, sondern auch in Sachen Torverhältnis. Dabei hätte man im ersten Durchgang eigentlich mehr eigene Treffer erzielen können. Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: "Nach Dynamos peinlicher 1:4-Pleite: Markus Anfang hadert mit vergebenen Chancen".

Montag, 22. Mai, 22.15 Uhr: Die Dynamo-Noten, 45 solide Minuten reichen nicht!

Gegen einen Absteiger 45 Minuten solide zu spielen, reicht eben nicht. Einige beschäftigten sich mit zu vielen Nebenkriegsschauplätzen, vergaßen dabei das Fußballspielen. Dementsprechend fallen die TAG24-Noten für die 1:4-Pleite in Meppen aus.

Montag, 22. Mai, 21.20 Uhr: Dynamo-Kapitän Tim Knipping: "Ich glaube nach wie vor dran!"

Kapitän Tim Knipping bei MagentaTV: "Mir fehlen gerade die Worte. Es tut weh. Das ist Fußball. Man hat hier in der 2. Halbzeit eine Mannschaft gesehen, die nichts mehr zu verlieren hatte und alles reingeworfen hat. Wir haben komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt. Es ist bitter mit der Gelb-Roten Karte und dem Gegentor. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Wir hätten das Spiel eher entscheiden müssen. Wenn wir mit 2:0 in Führung gehen, dann wird es auch für Meppen schwer. "Wir waren alle in der Schockstarre, wir wussten, dass wir was zu verlieren haben. Solche Kleinigkeiten können diene Saison zunichte machen, das ist dann in den Köpfen drin. Es ist ein extremer Tiefschlag, das tut extrem weh. Wir sind Kämpfer, so lange es möglich ist. Diese Liga ist dieses Jahr verrückt und wir werden jetzt alles nochmal reinhauen. Ich glaube nach wie vor dran! Dann werden wir nach dem letzten Spieltag sehen, wo die Reise hingeht."

Montag, 22. Mai, 21.18 Uhr: Dynamo-Trainer Markus Anfang: "Das tut heute extrem weh!"

Trainer Markus Anfang sagte nach dem Spiel bei MagentaTV: "Wir müssen mit 3:0, 4:0 in die Pause gehen. Wir haben in der zweiten Halbzeit den Zugriff verloren, sind in Unterzahl geraten, haben viele Gelbe Karten kassiert. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt, aber das ist ein bittrer Moment heute. Es ist ärgerlich, weil wir den Sack hätten zumachen können in der ersten Halbzeit." Der Coach der SGD legte dann noch nach: "Wir sind hier schwer beleidigt worden vom Publikum. Das ist sehr schade und traurig. Das war weit unter der Gürtellinie". Er fügte an: "Wir haben noch ein Spiel und wollen uns mit Sieg von den Fans verabschieden. Es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand, ist jetzt so. Tut heute extrem weh."