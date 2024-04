Dynamo Dresden vor Verpflichtung von HSV-Talent

Dynamo Dresden steht vor einer Verpflichtung von HSV-Talent Dennis Duah (20). Der Abwehrspieler ist Stammkraft in der Regionalliga-Mannschaft der Rothosen. © imago/eibner

Wie BILD berichtet, befindet sich der Transfer bereits auf der Zielgeraden. Demnach absolvierte der 20-Jährige am heutigen Freitag wohl bereits seinen Medizincheck im Dresdner Uniklinikum.

Gut für Dynamo, schlecht für den HSV: Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus, dementsprechend ist Duah ablösefrei zu haben.

Seit 2019 ist der in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Deutsch-Ghanaer bei den Hanseaten unter Vertrag, zuvor er beim Stadtrivalen FC St. Pauli gespielt.

Beim HSV entwickelte sich der robuste Verteidiger zum Stammspieler in der U21. In der aktuellen Saison bestritt er 25 Spiele in der Regionalliga, davon 23 in der Startelf.

Duah zeichnet sich durch Robustheit und Kopfballstärke aus, kann auch als Außenverteidiger auflaufen. Fraglich ist nur noch, ob der Youngster nächste Saison zweit- oder drittklassig spielt. Schafft Dynamo den Aufstieg?