Dynamo gegen Aachen live: K-Block als Bleiweste? So tönt der Alemannia-Coach vor der Partie

Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen im Liveticker: So tönt Alemannia-CoachHeiner Backhaus vor der Partie

Von Tina Hofmann

Dresden - Abschluss der Englischen Woche! Nach einem Unentschieden gegen Hansa Rostock und dem Sieg in Verl will Dynamo Dresden am Sonntag noch einmal die volle Punkteausbeute.

Im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm um 16.30 Uhr Aufsteiger Alemannia Aachen. Wir liefern Euch in unserem Liveticker alle wichtigen Infos vor dem Spiel, während der Partie und danach.

10.24 Uhr: Diese markigen Worte schickt der Aachen-Coach vor dem Spiel nach Dresden

Aachens Trainer Heiner Backhaus hat es im Vorfeld des heutigen Spiels an markigen Worten nicht fehlen lassen. In der Pressekonferenz vor der Partie trat er extrem selbstbewusst auf und sagte: "Wir lassen nicht 2000 Aachener nach Dresden fahren und spielen irgendwie mit einem Streifen in der Hose. Das werden wir nicht tun. Es wird nicht so sein, dass wir gegen Außerirdische spielen. Wir müssen die viele Arbeit in Effizienz umwandeln, dann können wir gegen jeden gewinnen, egal wo", so der Coach. Natürlich herrscht in Dresden immer eine große Erwartungshaltung, doch seine Worte in Richtung K-Block sind schon sehr mutig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass seit dem Aufstiegskampf 2022/23 wieder eine Symbiose gewachsen ist. die Fans bedingungslos hinter dem Team stehen, auch wenn es mal Misserfolg gibt. "Wenn es gegen einen Aufsteiger Alemannia Aachen geht und es steht mal 0:1 oder lange 0:0 und Dresden spielt drei, vier Bälle zurück, dann kann sowas auch zur schweren Bleiweste werden", denkt Backhaus. Die SGD-Anhänger werden ihm heute sicher beweisen wollen, dass dem nicht so ist. Der Coach weiß zwar um die individuelle Qualität des Stamm-Teams, meint aber auch: "Ich werden mich niemals anpassen an irgendeinen Gegner, denn dafür sind wir einfach zu gut." Man wird sehen, wer am Ende die markigeren Argumente auf dem Rasen findet.

Heiner Backhaus (42) schickt markige Worte nach Dresden. © IMAGO / Steinsiek.ch

10 Uhr: So lief die Saison für Aufsteiger Alemannia Aachen bislang

Die Alemannia steht vor dem Anpfiff am Sonntag auf dem 15. Tabellenplatz und hat aus sieben Partien acht Punkte geholt. Der erste Sieg gelang gleich am ersten Spieltag mit dem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg bei Rot-Weiss Essen. Den zweiten Dreier feierte das Team beim 1:0-Heimsieg über Viktoria Köln. In der Englischen Wochen kam die Mannschaft zunächst beim 0:3 auswärts beim BVB II unter die Räder, am Mittwoch trennte sich das Team von Trainer Heiner Backhaus torlos unentschieden von Waldhof Mannheim. Im DFB-Pokal lieferte die Alemannia Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel einen harten Kampf, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben.

Den ersten Sieg der Saison feierte die Alemannia gleich am ersten Spieltag bei Rot-Weiss Essen. © IMAGO / Funke Foto Services

9.45 Uhr: Kann Dynamo Dresden heute die Englische Woche veredeln?

Unentschieden gegen Hansa, Sieg in Verl! Dynamo will ungeschlagen aus dieser Englischen Woche gehen. Am liebsten natürlich mit einem Sieg gegen Aufsteiger Alemannia Aachen.

Philip Heise und seine Mitspieler wollen heute auch gegen Aachen siegen. © PICTURE POINT/ S. Sonntag

9.30 Uhr: Dynamo muss heute zum Abschluss der Englischen Woche gegen Alemannia Aachen ran

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Um 16.30 Uhr geht es los im Rudolf-Harbig-Stadion. Bis dahin liefern wir Euch wie gewohnt alle wichtigen Infos vor dem Spiel.