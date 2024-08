Dynamo gegen Cottbus live: Der Ball rollt wieder im irren Ostderby

Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus im Liveticker: Der Ball rollt wieder im irren Ostderby.

Von Tina Hofmann

Dresden - Flutlicht, Derby, ausverkauftes Stadion: Am Freitag ist alles angerichtet für das erste Ost-Duell zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus seit mehr als acht Jahren. Um 19 Uhr ist Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt.

Während Dynamo bei Viktoria Köln mit einem Sieg in die Saison in der 3. Liga gestartet ist, verlor Cottbus nicht nur Trainer Pele Wollitz im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, sondern in der Schlussphase auch drei Punkte. Spielstand Dynamo Dresden - Energie Cottbus: 2:2 0:1 Phil Halbauer (8. Minute) 0:2 Tolcay Cigerci (12. Minute) 1:2 Stefan Kutschke (27. Minute/Elfmeter) 2:2 Tony Menzel (31. Minute) TAG24 hält Euch vor der Partie, während des Spiels und im Anschluss im Liveticker mit allen wichtigen Infos rund um die Partie, die Tore, die Stimmen und vieles mehr auf dem Laufenden.

65. Minute: Energie kann sich jetzt überhaupt nicht mehr aus dem eigenen Sechzehner befreien. Dynamo ist drückend überlegen, kann nur noch kein Kapital aus dem Ballbesitz schlagen.

63. Minute: Da sind ersten beiden Wechsel bei Cottbus. Für Möker kommt Juckel, für den Torschützen Halbauer kommt Ex-Dynamo Shcherbakovski, der mit Pfiffen empfangen wird.

60. Minute: Auch Stefan Kutschke, der Torschütze zum 1:2 darf sich jetzt ausruhen. Für ihn kommt Christoph Daferner. Bei Cottbus stehen Janis Juckel und Jan Shcherbakovski bereit.

60. Minute: Und das nächste Ding! Casar ist einschussbereit, das Leder kann nur noch von Kusic gestoppt werden, bevor es im Kasten einschlägt. Die Fans spüren, dass jetzt was geht für Dynamo und erhöhen die Lautstärke noch einmal deutlich.

59. Minute: Wieder Glück für Cottbus! Meißner bringt von rechts eine ganz scharfe Flanke in den Strafraum, Energie kann in letzter Sekunde zur Ecke klären. Aus der schlägt Dynamo kein Profit.

57. Minute: Während Dynamo ballsicherer geworden ist, kombiniert Cottbus nicht mehr ganz so effektiv und einfach wie zu Beginn der Partie. Meistens hat nun ein Schwarz-Gelber ein Bein dazwischen, Räume bieten sich für die Gäste aktuell wenig.

56. Minute: Der Arbeitstag von Oliver Batista Meier ist beendet, für ihn kommt Vinko Spaina, der das erste Mal in einem Pflichtspiel für Dynamo auf dem Rasen steht.

55. Minute: Dicke Chance für Dynamo! Nach einer Ecke von Heise, die Kutschke nicht kontrollieren kann, landet der Ball bei Batista Meier, der einen Zuckerpass auf Menzel spielt. Der zieht aus halbrechter Position ab, doch der Ball fliegt links am Tor vorbei.

52. Minute: Nur kurz nachdem die Bank-Spieler von Dynamo zum Aufwärmen aufgemacht haben, winkt der Coach Vinko Sapina herbei. Er wird gleich ins Spiel kommen und sein Debüt für Dynamo geben, da er in Köln verletzt fehlte.

50. Minute: Cottbus ist mit neuer Energie aus der Kabine gekommen. Bretschneider setzt sich im Mittelfeld durch, passt auf auf links, doch die Flanke fliegt ohne Abnehmer am Tor vorbei.

48. Minute: Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen, es gab keine Wechsel. Dynamo spielt jetzt auf den K-Block zu.

Die zweite Hälfte des Ostderbys zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus läuft

20.04 Uhr: Der Ball rollt wieder. Auf geht's in die 2. Halbzeit.

19.51 Uhr: Kurze Verschnaufpause für alle. Was ist das für ein wahnsinniges Derby. Der Aufsteiger aus Cottbus begann wie die Feuerwehr, schaltete blitzschnell um, schockte Dynamo binnen vier Minuten mit zwei Toren. Doch die SGD schlug - auch dank eines Elfmeters - zurück und ist seitdem voll im Spiel. Das werden hoffentlich noch einmal genauso spannende 45 Minuten nach der Pause.

Jakob Lemmer (l.) und Niko Bretschneider im Zweikampf. Dynamo und Cottbus liefern sich ein irres Derby. © Robert Michael/dpa/ZB

Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus: 2:2 zur Halbzeit in völlig irrem Ostderby

19.48 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Was für ein irres Ostderby, das die Fans hier im Rudolf-Harbig-Stadion sehen.

45. Minute: Wahnsinn! Kurz vor der Pause macht Dynamo fast das 3:2. Nach der Ecke von Batista Meier kommt Kutschke an den Kopfball, der fliegt gen Kasten, doch Bretschneider lenkt das Leder noch an die Latte, von dort springt der Ball zurück in den Sechzehner. Glück für Cottbus, dass es nicht mit einem weiteren Genickschlag in die Kabine geht.

44. Minute: Vieles läuft bei Dynamo über die linke Seite, wo Heise und Batista Meier immer wieder genial zusammenspielen. Batista Meier lupft auf Heise, der von halblinks in den Sechzehner eindringt, Rorig stoppt ihn, es gibt Ecke.

41. Minute: Wieder Menzel! Nach einer Flanke von Casar kommt der Dresdner an den Ball, kann ihn aber nicht mehr richtig kontrollieren.

40. Minute: Bei Ecken hat Cottbus mit 3:2 die Nase vorn. Cigerci bringt den Ball wieder gefährlich in den Sechzehner, doch Dynamo kann klären.

38. Minute: Die beiden Tore haben den Schwarz-Gelben Selbstbewusstsein verliehen. Sie wirken jetzt in ihren Aktionen sicherer. Cottbus ist nun das Team, das sich von dem Rückschlag erholen und neu sortieren muss.

36. Minute: Jetzt halten die Dynamo-Fans ein Gedenken an den verstorbenen Daniel Wansi (†42) hoch. "Ein Schuss, kein Tor, Dynamo! Ruhe in Frieden, Wansi" steht auf einem Banner.

34. Minute: Die Stimmungslage hat sich jetzt einmal komplett verschoben. Während alle Fans im Dynamo-Stadion stehen und schreien, müssen sich die Energie-Fans von dieser Wende im Spiel erst einmal erholen. Für den neutralen Zuschauer ein absolut geiles Derby.

Der Dresdner Tony Menzel macht das 2:2 für Dynamo

31. Minute: Tor für Dynamo! Was ist denn hier los? Was für ein irres Spiel. Nach einem Pass von Heise schnappt sich der Dresdner Tony Menzel in seiner zweiten Partie von Beginn an das Leder, umkurvt im Sechzehner Kusic und trifft ins Tor, vor dem Keeper Bethke ebenfalls schon geschlagen war.

30. Minute: Abspielfehler von Menzel in der gegnerischen Hälfte. Wieder versucht es Cottbus schnell zu machen, Cigerci ist mal wieder der Dreh- und Angelpunkt, passt auf Pronichev, der gibt weiter an Putze, der vorbeischießt.

Stefan Kutschke macht das 1:2 für Dynamo per Elfmeter

27. Minute: Stefan Kutschke schnappt sich das Leder und verkürzt für sein Team per Strafstoß auf 1:2.

26. Minute: Elfmeter für Dynamo! Pronichev hält Kammerknecht im Sechzehner, sieht dafür Gelb und Schiedsrichter Felix Prigan zeigt auf den Punkt.

25. Minute: Cottbus ist absolut griffig in den Zweikämpfen. Niko Bretschneider gewinnt ein Duell und feiert das vorm Energie-Block.

24. Minute: Jetzt mal Vorwärtsdrang von der SGD: Heise passt auf Batista Meier, der zieht ab. Cottbus-Schlussmann Bethke muss den Ball prallen lassen, Kutschke kommt an die Kugel, doch Energie klärt zur Ecke. Aus der können die Hausherren nichts Zählbares herausholen.

20. Minute: Dynamo wirkt immer noch geschockt und auch verunsichert. Die Sicherheit im Passspiel ist nicht vorhanden, Cottbus nutzt das gnadenlos aus. Trainer Pele Wollitz, der auf der Logen-Ebene Platz genommen hat, hat sein Team hervorragend auf die Partie eingestimmt.

Cottbus-Coach Pele Wollitz muss die Partie nach seiner Roten Karte gegen Bielefeld von der Tribüne aus sehen. © Robert Michael/dpa/ZB

18. Minute: Cottbus spielt es immer wieder ganz schnell nach Ballgewinn. Dynamo verliert das runde Leder im eigenen Besitz zu leicht.

16. Minute: Die Cottbus-Fans wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, für die Dynamo-Anhänger ist das ein böser Stimmungsdämpfer. Trotzdem schreien sie ihr Team weiter nach vorn.

Tolcay Cigerci trifft zum 2:0 für Energie Cottbus

12. Minute: Dynamo hat keine Zeit, sich zu erholen, denn vier Minuten später erhöht der Aufsteiger auf 2:0. Ein böser Bock von SGD-Keeper Tim Schreiber, der den Ball weit in die Mitte abschlagen will, doch in die Füße von Cigerci spielt. Der nimmt Maß und trifft mit einem Wahnsinns-Tor aus rund 50 Metern.

Phil Halbauer macht das 1:0 für Energie Cottbus

8. Minute: Nach einer Ecke von Cigerci landet die Kopfball-Abwehr von Tony Menzel direkt vor dem Schlappen von Halbauer, der fackelt nicht lange und drischt die Kugel in die Maschen. Von dem Schock muss sich Dynamo erstmal erholen.

8. Minute: 1:0 für Cottbus!

6. Minute: Der erste Standard von Dynamo: Batista Meier findet den freistehenden Lemmer nach einem Freistoß, doch der kann den Ball nicht gefährlich auf den Cottbuser Kasten bringen.

5. Minute: Kein Abtasten, sondern Vollgas-Fußball ist hier angesagt. Beide Teams fackeln nicht lange, den Zug zum Tor zu suchen. Bis jetzt eine absolut muntere Partie.

3. Minute: Cottbus versteckt sich hier nicht, Timmy Thiele hat eine gute Chancen, Cazar und Schreiber retten auf Dynamo-Seite, bevor es richtig brenzlig wird.

2. Minute: Der erste gute Spielzug von Dynamo. Batista Meier passt auf die linke Seite zu Heise, der gibt in den Sechzehner weiter, doch dort hat der Cottbuser Schlussmann Bethke den Ball sicher.

1. Minute: Anpfiff, das Spiel läuft!

18.58 Uhr: Dynamo und Energie mit imposanten Bannern, Pyro aus dem Cottbus-Block

Und da leuchten die ersten Pyrofackeln im Block der Cottbuser, beide Vereine haben imposante Banner ausgepackt.

Das Banner im Dynamo-Block. © privat

18.53 Uhr: Cottbus-Fans schreien "Scheiß Dynamo", SGD-Fans singen den 12. Mann

Während aus dem Cottbus-Block "Scheiß Dynamo"-Rufe zu vernehmen sind, stimmen sich die Anhänger der SGD mit ihrer Hymne, dem 12. Mann ein.

18.48 Uhr: Der Rasen wird nochmal bewässert, gleich geht es los

Der Rasen bekommt nochmal eine Dusche, gleich geht es los. Alle Augen in der 3. Liga sind heute auf dieses Ostderby hier gerichtet.

18.40 Uhr: Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff - die Stimmung steigt

Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff - die Stimmung steigt langsam im Rudolf-Harbig-Stadion.