Dynamo hat Mannheim vor der Brust: Fragezeichen hinter Stefan Kutschke

Dresden - Fast 30 Mann umfasst Dynamo Dresdens Drittliga-Kader. Für manch einen zu groß, doch auch vor dem Spiel am Sonnabend gegen Waldhof Mannheim zeigt sich: Es geht nicht groß genug.

Dynamos Coach kann da auch nicht auf Jongmin Seo (20) zurückgreifen, denn der hat sich am Mittwoch im Training erneut an der Schulter verletzt.

Luca Herrmann (24) kommt nach seiner schweren Knieverletzung immer besser in Tritt, ist aber noch lange keine Option. "Luca ist auf einem sehr guten Weg, da sind wir alle sehr positiv. Ihm fehlt die Wettkampfpraxis, das wird im Training aber immer besser.

Denn neben den üblichen Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko (23, schwere Knieverletzung) und Panagiotis Vlachodimos (31, Sprunggelenksverletzung) gab's am Mittwoch auch die Kunde von Max Kulkes (22) schweren Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel.

Am Freitag wird sich zeigen, wie er auf die Belastung reagiert hat. Anfang: "Wir sind aber positiv gestimmt und hoffen, dass er dabei sein kann."

Denn Stefan Kutschke (34) konnte aufgrund einer leichten Mandelentzündung erst am Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Es besteht auch die Möglichkeit, Akaki Gogia (31) einzusetzen", spekuliert Anfang: "Wir können auch noch einmal offensiver werden und einen anderen Spieler dorthin stellen. Am Ende müssen wir eine Entscheidung treffen, das können wir aber nur, wenn wir wissen, wen wir alles zur Verfügung haben. Je nachdem, wie die Situation vorne ist."

Auch in der Innenverteidigung, in der Jakob Lewald (24) ebenfalls gelbgesperrt fehlt, hat Dynamos Coach mehrere Optionen: Robin Becker (26) könnte als Außenverteidiger spielen und Claudio Kammerknecht (23) auf die Innenverteidigung rutschen. "Die Frage ist aber, ob wir 'Kammer' dorthin stellen oder Kevin Ehlers (22). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen", ließ sich Anfang nicht in die Karten schauen.

Genug Auswahl hat er zumindest noch immer.