Dynamo im Top-Duell gegen Osnabrück: Kapitän Tim Knipping wieder fit?

Dresden - Dass gegenüber dem 0:1 im Landespokal gegen Zwickau eine andere Dynamo -Mannschaft auflaufen wird, das war schon im Vorfeld klar. Doch das Trainer Markus Anfang (48) am Sonntag in Osnabrück mit seine beste Elf auf den Rasen schicken kann, das nicht. Bis auf Robin Becker (26) sind alle Stammspieler fit - auch Kapitän Tim Knipping (30).

Tim Knipping (vorn) musste am Mittwoch mit einer Fleischwunde zwischen Knöchel und Wade raus, die genäht werden musste. Er kann am Sonntag aber spielen. © Lutz Hentschel

Ein Ausfall ist allerdings hinzugekommen, der schmerzt: Panagiotis Vlachodimos (31) ist das Verletzungspech treu geblieben. "Das ist leider so. Er hat einen Tritt in die Achillessehne beziehungsweise unterhalb in den Knöchel bekommen. Er fällt bis auf Weiteres aus", bedauert Anfang.



Fehlen wird Becker, der sich am Freitag einer MRT-Untersuchung unterziehen musste.

"Er konnte auch nicht trainieren. Da müssen wir abwarten, was da herauskommt. Das ist alles ein bisschen ärgerlich", so der 48-Jährige.

Gute Möglichkeiten sieht er bei Knipping, der am Mittwoch zur Pause mit einer Fleischwunde zwischen Knöchel und Wade rausmusste. "Ich glaube schon, dass es geht. Wir müssen nur aufpassen, dass es ruhig bleibt, dass Tim keine Entzündung dort bekommt."

Im Pokal fehlten auch Stefan Kutschke (34) und Claudio Kammerknecht (23), beide hatten Adduktorenprobleme, trainierten am Freitag aber wieder voll mit.