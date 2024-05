Dynamo-Kader: 17 Spieler haben Vertrag, doch was wird aus den anderen?

Paul Will (25, l.) und Luca Herrmann (25, r.) besitzen beide keinen Vertrag für die kommende Saison. © Lutz Hentschel

Einen offiziellen Abgang, mal von Ahmet Arlsan (ausgeliehen vom 1. FC Magdeburg) abgesehen, gibt es noch nicht. Doch die werden kommen. Vielleicht auch von einigen, mit denen der Verein gern verlängern möchte. Paul Will zum Beispiel.

Momentan stehen 17 Spieler für die kommende Saison im Kader, darunter sind auch alle Leih-Rückkehrer um Oliver Batista Meier und seit Dienstag Schreiber als erster Torhüter. Was mit Stefan Drljaca, Kevin Broll, Daniel Mesenhöler und Erik Herrmann passiert, steht noch völlig in den Sternen.

Das ist auch bei Paul Will so. Nach seiner Zukunft befragt, antwortete der Rotschopf am Samstag nach dem Spiel in Unterhaching bei MagentaSport: "Aus Ralf-Becker-Zeiten habe ich noch ein Angebot vom Verein vorliegen. Seit seiner Entlassung wurde mit mir noch kein Gespräch geführt."

Er geht davon aus, dass es an der Suche nach dem neuen Trainer und Sportdirektor liege. Er im Speziellen hat keine Eile. "Ich habe immer wieder gesagt, dass wir das nach der Saison besprechen."