Dynamo-Keeper macht klar: Spieler, die mit Druck nicht umgehen können, passen nicht zur SGD!

Dynamo Dresdens Torhüter Tim Schreiber hat eine klare Meinung zu Druck im Aufstiegskampf, äußert sich zudem zum Kunstrasen und dem Derby gegen Aue.

Von Tina Hofmann

Dresden - Tim Schreiber (22) ist mental extrem gefestigt, arbeitet seit Jahren mit Psychologen zusammen und wusste vor der Unterschrift bei Dynamo Dresden ganz genau, was auf ihn zukommt. Im Gerede um die Erwartungshaltung in Elbflorenz hat er eine ganz klare Meinung: "Wenn Du nicht mit dem Druck umgehen kannst, dann bist Du halt einfach kein Spieler, der zu diesem Verein passt", so der Keeper.

Dynamo Dresden trainierte vor dem Cottbus-Kracher nur auf Kunstrasen und hatte vielleicht Anpassungsprobleme

Der Keeper packte in Cottbus eine Parade nach der anderen aus und hielt so den Punkt für Dynamo fest. © IMAGO / Matthias Koch Zurückblicken will Tim Schreiber deshalb auch eigentlich nicht mehr, dennoch lieferte er im Podcast einen interessanten Aspekt, der zwar nicht der alleinige Grund für das Unentschieden in Cottbus war, aber dennoch nicht außer Acht zu lassen ist.

"Ich kann jetzt von meiner Sicht aus sprechen, bei mir war es so, dass ich Probleme hatte, von Kunstrasen auf normalen Rasen umzustellen. Wir haben die ganze Woche lang auf Kunstrasen trainiert", erklärte er. Bei den aktuellen Temperaturen dürfte das diese Woche zumindest kein Thema mehr sein, auch wenn in ein, zwei Nächten Frost erwartet wird. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Vor Sachsenderby gegen Aue gibt es wieder ein öffentliches Training Frostig ist es an der Tabellenspitze keinenfalls, dort sind die Teams alle eng beieinander. "Es ist auf jeden Fall jetzt kuschelig oben. Als Außenstehender ist es extrem spannend. Klar, aus den ersten zwei Spielen haben wir jetzt nur einen Punkt geholt. Trotzdem denke ich nicht, dass wir uns da jetzt richtig reinfressen sollten", bleibt der Torhüter trotzdem cool.

Dynamo Dresden: Tim Schreiber kann die Sehnsucht der Fans nach der 2. Bundesliga verstehen

Die Sehnsucht, aber auch die Angst der Fans kann er auf jeden Fall nachvollziehen. "Klar, vielleicht haben einige Fans diese Angst, aber am Ende kann ich nur sprechen, wie das Gefühl hier intern ist und da ist alles normal", macht er klar, und hat Verständnis für die Gefühle der Anhänger: "Es ist schon lange her, dass der Verein in der zweiten Liga gespielt hat, meine persönliche Meinung ist, dass der Verein einfach nicht in die 3. Liga gehört. Rein auch von der Wucht her, von den Fans, von der Infrastruktur her, ist es auf jeden Fall ein Verein, der mehr verdient hätte", ist Schreiber klar. Nicht nur deshalb möchte er mit seinem Team am Samstag Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage nehmen und das Gerede von einer möglichen schlechten Rückrunde endlich im Keim ersticken.