Dynamo-Liveticker gegen 1860 München: Munterer Auftakt! SGD setzt Löwen unter Druck

Die Grünfläche ist trotz des Spiels der Zweitvertretung des FC Bayern München gegen Aubstadt am gestrigen Freitagabend und des Dauerregens in gutem Zustand. Einem packenden Drittliga-Duell steht damit wohl nichts mehr im Weg.

Der TSV 1860 München ist bisher holprig in die neue Saison gestartet, holte aus den ersten vier Liga-Partien nur drei Punkte.

Erst am vergangenen Spieltag gelang der Mannschaft von Löwen-Chefcoach Argirios Giannikis (44) mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt der erste Dreier in dieser Drittliga-Saison. Das Erfolgserlebnis soll nun der erhoffte Brustlöser werden - vor allem mit Hinblick auf die bevorstehende Aufgabe gegen die Schwarz-Gelben aus Dresden.

Der 1860-Trainer ist sich bewusst, dass es am heutigen Samstagnachmittag "gegen einen Topgegner" gehe, der für ihn nach eigener Aussage ein Aufstiegskandidat in der dritten Liga sei. "Jeder Sieg tut gut, egal ob am 1. Spieltag oder am 35", blickt Giannikis positiv nach vorne.