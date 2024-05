Dynamo macht's offiziell: Thomas Stamm ist neuer Cheftrainer!

Dresden - Am Dienstag sickerte es nach der Sitzung des Aufsichtsrates bereits durch, jetzt macht es Dynamo Dresden offiziell: Thomas Stamm (41) ist neuer Cheftrainer der SGD. Eine offizielle Vertragslaufzeit wurde nicht genannt.

Thomas Stamm ist neuer Cheftrainer der SG Dynamo Dresden. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

"Ich durfte als Gästetrainer bereits die unglaubliche Atmosphäre im Stadion erleben und freue mich nun, zukünftig auf der gegenüberliegenden Trainerbank Platz nehmen zu können. Der Verein hat großes Entwicklungspotenzial und die Verantwortlichen und Spieler zeigen mir, dass sie gewillt sind, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen. Ich freue mich auf die ersten gemeinsamen Tage und blicke erwartungsvoll auf die Zusammenarbeit", sagt der neue Coach.

Er war von Beginn der Trainersuche an der absolute Wunschkandidat der SGD. Er war zuvor neun Jahre lang beim SC Freiburg tätig. Dort betreute er die U19, anschließend die U23.

Mit dem Team erlebte er zwei turbulente Jahre. Letztes Jahr schloss er die Saison mit seinen Jungs auf dem zweiten Tabellenplatz ab, am Ende der jetzigen Saison steht der Abstieg.

Zu viele Leistungsträger verlor das Team, konnte diese nicht kompensieren. In Dresden will Stamm persönlich nun den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen.