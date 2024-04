Dynamo-Noten gegen Saarbrücken: Die Tendenz zeigt nach unten!

Dresden - Die Tendenz zeigt deutlich nach unten. War Dynamo Dresden zuletzt vielleicht noch die bessere Mannschaft, so offenbarte sie bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken ein neues Gesicht: Unsicherheit und zu viele Fehler prägten die zwölfte Saisonniederlage. Die TAG24-Noten.

An Kevin Broll (o.r.) lag es am Sonntag nicht. Seine Hintermannschaft leistete sich allerdings mehrere Fehler. © Lutz Hentschel

Kevin Broll: Vielleicht der beste Dresdner an diesem fehlerbehafteten Tag. An den Gegentoren war er nicht schuld. Eine starke Parade (59.) gegen Lukas Boeder. Note: 3

Claudio Kammerknecht: Ging vor dem 0:1 überhaupt nicht in den Zweikampf. Mit so viel Abstand kannst du keinen Torschuss verhindern. Das war aber sein Job. Note: 4

Jakob Lewald: Markierte in der Dreierkette den Abwehrchef und leistete sich zwei dicke Böcke. In der 55. Minute verlor er im Strafraum den Ball, in der 81. war es ein heftiger Fehlpass. Note: 4

Paul Will (bis 75.): Auf der linken Seite in der Dreierkette bis zu seinem groben Fehlpass vor dem 0:2 eigentlich ordentlich drin. Vor dem 0:3 unglücklich weggerutscht. Note: 5

Luca Herrmann: Nimmt er den Ball nach dem Einwurf an, statt eine Körpertäuschung zu versuchen, fällt das 0:1 auch nicht. Vor einer Woche deutlich besser. Note: 4

Niklas Hauptmann (bis 79.): Setzte Arslan (32.) gut in Szene und war noch einer der Auffälligeren. Vor allem aber einer mit der geringsten Fehlerquote. Note: 3