Dynamo-Noten: Jonas Oehmichen zeigt, wieso er öfter spielen sollte!

Kevin Broll hielt, was er halten musste und hatte zweimal Glück. © Picture Point/Gabor Krieg

Das 2:1 in Unterhaching bewies das aber auch, einer souveränen wie abgezockten ersten, folgte eine schwache zweite Hälfte. Die TAG24-Noten:

Kevin Broll: Mit einem dicken Abspielfehler Mitte der zweiten Hälfte, aber sonst sicher und souverän. Strahlte meist Ruhe aus, hatte am Ende aber zweimal Glück - TAG24-Note: 3

Claudio Kammerknecht: Je länger die Partie dauerte, umso mehr baute er ab. Souverän zu Beginn, am Ende ein-, zweimal wacklig. Klärte zwei Schüsse mit dem Kopf - Note: 3

Jakob Lewald: Hatte eine ruhige erste Hälfte, aber Schwerstarbeit am Ende. Klärte vieles, behielt den Kopf oben - Note: 3

Lars Bünning: Trifft auf ihn auch zu. Warf sich am Ende in alles, was in Richtung eigenes Tor ging. Konnte viel, aber nicht alles bereinigen - Note: 3

Kyu-Hyun Park (bis 80.): Ging anfangs bei eigenen Angriffen mit ins Mittelfeld, um Druck auszuüben. Da passten ab und an die Laufwege nicht. In der zweiten Hälfte hinten enorm gefordert und wurde zu oft überlaufen - Note: 4