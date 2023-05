Dynamo-Torschütze Lemmer: "Versuche, das komplett zu genießen!"

Dresden - Was wurden er und der Verein im Januar belächelt. Als bekannt wurde, dass Jakob Lemmer (23) von den Offenbacher Kickers nach Dresden wechselt, waren die meisten eher skeptisch. Was soll ein Stürmer aus der Regionalliga bei Dynamo reißen? Die Antwort vier Monate später: Viel! Der Junge hat eingeschlagen.

Der wichtige Siegtreffer beim 3:2 in Verl, das 2:0 in Dortmund, das zwischenzeitliche 3:1 in Ingolstadt und nun das entscheidende 3:1 gegen Wiesbaden .

Glückwünsche für seinen vierten Treffer im Dynamo-Trikot: Paul Will (l.) und Kyu-Hyun Park (r.) feierten Jakob Lemmer. © Lutz Hentschel

Das 3:1 war eine Co-Produktion zwischen beiden, zudem legte Lemmer bei Kontern noch zweimal gut auf. Und das in diesem Stadion, dem lautstarken Tollhaus.

"Außergewöhnlich. Man schwebt mit den Fans mit, die einen bei jedem Zweikampf pushen. Das ist schon eine extrem gute Stimmung", grinst er.

Für Lemmer selbst fühlt sich das alles gerade wie ein Traum an. Aus den Tiefen der Regionalliga Südwest in den Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga in nicht einmal einem halben Jahr.

"Das ist ein extrem schönes Gefühl. Das fühlt sich sehr gut an. Das ist nicht normal, so etwas zu erleben. Ich versuche das komplett zu genießen. So richtig realisiert habe ich das noch nicht. Das klappt vielleicht dann in der Pause", lächelt er.

Der Sprung fiel ihm zumindest nicht schwer, die Kritiker sind längst verstummt. "Ich habe das als guten Schritt empfunden, mich hier weiterzuentwickeln. Bisher hat das super geklappt", sagt Lemmer. Und alle hoffen, es geht noch die letzten drei Spiele so weiter. Zweitligaprofi Lemmer - das würde nicht nur ihm gefallen.