Dynamo und die Rückholaktionen: Daferner hat "Respekt davor"

Heilbad Heiligenstadt - Dynamo Dresden und seine Rückholaktionen! So manch einer wird ordentlich geschnieft haben, als am Freitag die Leihe von Christoph Daferner (26) verkündet wurde. Der Stürmer kann das sogar etwas verstehen.

Es folgte der Wechsel nach Nürnberg und anderthalb Jahre später eine Leihe zu Fortuna Düsseldorf , mit der Daferner den Aufstieg in die 1. Bundesliga nur knapp verpasste. In 49 Spielen für beide Teams, traf er allerdings nur dreimal für den FCN das Tor.

Von 2020 bis 2022 spielte Daferner bereits bei der SGD, schoss Dynamo im ersten Jahr mit zwölf Toren zum Aufstieg und traf im Jahr darauf in der 2. Bundesliga 13-Mal ins Netz.

Gemeint waren Stefan Kutschke (35) und Niklas Hauptmann (28), die ähnliche Sätze bei ihrer Rückkehr wählten, wie jetzt Daferner: "Es ist wichtig, da mit einer gewissen Demut ranzugehen. Es ist egal, was war. Wichtig ist nur das Hier und Jetzt. Da muss man Leistungen bringen!"

"Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, dass die ein oder andere Rückholaktion nicht funktioniert hat. Ich habe natürlich Respekt davor, es gibt aber auch zwei Beispiele in der Mannschaft, wo das gut funktioniert hat", erwidert der 26-Jährige.

Dynamos früherer Spieler und Coach Cristian Fiel (44) setzte nicht auf Daferner. "Es hat einfach nicht so gepasst. Es ist dann auch okay, das gibt es manchmal im Fußball. Man kann auch nicht immer erklären, wieso. Ich bin aber keiner, der großen Groll hegt und fange eher bei mir selber an, als die Schuld bei anderen zu suchen", erklärt der gebürtige Schwabe.

Aber: "Düsseldorf war eine unfassbare Erfahrung, auch mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe. Da waren sehr viele Nationalspieler dabei, auch Spieler und der Trainer mit sehr viel Erfahrung."

Im Elfmeterschießen verpassten "Dafi" & Co. mit der Fortuna im Mai gegen den VfL Bochum den Aufstieg ins Oberhaus. Ganz so spurlos ging das nicht an ihm vorbei.