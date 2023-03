Dynamos Arslan & Co. haben Ladehemmung: "Das nervt einfach und tut richtig weh"

Was er kann, zeigte er beim späten Anschlusstreffer (87.). Den Ball nahm er technisch gekonnt und donnerte ihn in die lange Ecke. Die "einfacheren" zuvor (21./24./76.) ließ er aus.

So ging der unglückliche Tag los: Paul Will (24, r.) hatte so eben das Eigentor zum 0:1 erzielt. Keeper Stefan Drljaca (23, M.) konnte es nicht fassen, Tim Knipping (30) holte den Ball aus dem Netz. © Lutz Hentschel

Das Eigentor von Paul Will (37.) war maximal unglücklich, beim 0:2 durch Alexander Nollenberger (58.) fehlte die Restverteidigung.

"Das ist alles so ein bisschen. Natürlich dürfen wir so keine Tore kassieren, wir müssen aber die Dinge vorne einfach auch reinmachen - gerade in der ersten Hälfte", haderte Arslan.

Sein Anschluss kam womöglich einen Tick zu spät. Inklusive Nachspielzeit entfachte Dynamo zusammen mit dem Stadion sieben Minuten lang einen Sturm, der den Oberfranken fast die Luft nahm. Aber eben nur fast.

"Ich hatte zur Pause das Gefühl, dass wir das Spiel noch drehen können. Nach dem 0:2 wurde es schwer. Der Anschlusstreffer kam zu spät. Aber die Möglichkeiten waren auch so da, das Ding noch zu drehen", so Arslan.

Die erste Niederlage 2023 war zweifellos ein Rückschlag.

Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht bei Arslan: "Das macht keinen Sinn. Wir haben am Mittwoch im Pokal gegen Zwickau die Chance, uns wieder ein gutes Gefühl zu holen." Das braucht es für den Knaller am Sonntag in Osnabrück.