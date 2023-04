Dynamos Erfolgsgarant: Niklas Hauptmann ist endlich wieder der Alte!

Er sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft, die mit dem Dreier bei einem starken Gegner auch ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet hat. Dynamo ist da!

"Ja, da habe ich meinen wuchtigen Körper reingestellt", lachte Hauptmann nach dem Spiel. "Das ist auch immer eine Frage der Positionierung. In dem Moment stand ich einfach einen Tick besser zum Ball. Dann guckst du, 'Ahmo' stand schon bereit. Da dachte ich: Okay, dem kannst du den Ball mal zuspielen. Der trifft ab und zu", erklärte er das Tor mit einem Augenzwinkern.

Gerade seine Vorarbeit zum 1:0 (52.) war eine Augenweide. Gegen den zwei Köpfe größeren und gut 20 Kilo schwereren Paterson Chato (26) hatte er sich an der Torauslinie durchgesetzt, den Kopf gehoben, Arslan gesehen und der Rest ist Geschichte.

Der 26-Jährige blüht im Frühjahr auf, war beim 1:0-Sieg in Osnabrück der überragende Mann auf dem Platz.

Niklas Hauptmann (26, l.) zeigte an der Bremer Brücke eine ganz starke Leistung. © picture point/Sven Sonntag

"Nach den Spielen gegen Bayreuth und Zwickau hieß es, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Ich hatte schon vorher das Vertrauen, dass wir ein gutes Spiel machen können, das haben wir geschafft. Das war perfekt", so Hauptmann.

Aber auch für ihn waren es nur drei Punkte, es ist noch nichts entschieden. Nachlassen gibt's jetzt nicht. Gegen Essen am Ostersamstag folgt das nächste schwere Spiel.

Aber mit ihm in Bestform ist Dresden auf dem Weg. "Haupe" kehrte im Sommer zurück nach Dresden, brauchte auch durch eine Fußverletzung ein halbes Jahr, bis er richtig angekommen war.

Jetzt ist er da, lenkt seine Truppe, zeigt eine überragende Übersicht und arbeitet für sein Team. Wie sehr freut es ihn selbst?

"Ja, ist cool. Natürlich macht das was mit einem, wenn du so lange raus bist. Zusammen mit den Jungs macht es Spaß, da kann ich meine Qualitäten einbringen. Wenn das Gesamtpaket passt, fühlst du dich auch selbst besser", so der Mittelfeldspieler.