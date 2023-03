Dynamos Paul Will ist wieder topfit: Wer wird gegen Bayreuth zum Sechser?

Dresden - Claudio Kammerknecht (23) ersetzte Paul Will (24) während seiner Verletzungspause - und traf beim 2:0 gegen Duisburg . In Ingolstadt vertrat Will auf der Sechserposition den gesperrten Kammerknecht und netzte zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. Da im Anfang-System nur ein Abräumer vorgesehen ist: Was passiert am heutigen Samstag gegen Bayreuth? Dürfen beide ran? Schließlich ist Niklas Hauptmann (26) raus.

Paul Will (24, l.) nahm in Ingolstadt nach zehn Minuten einen hoch abspringenden Ball aus fast 30 Metern volley und knallte ihn zum 1:1 ins Netz. © picture point/Sven Sonntag

"Schön, wenn das immer so klappt. Der nächste, der gesperrt ist, trifft dann beim nächsten Mal auch", lacht Markus Anfang (48). "Wir werden sehen, gucken, was die beste Lösung ist. Wenn es das ist, ist es das", so der Trainer.



Auf der Sechser-Position eine Veränderung vorzunehmen, dafür hat der 48-Jährige eigentlich keinen Grund. Paul Will lieferte in Ingolstadt das perfekte Spiel ab.

Das war nach seiner Sprunggelenksverletzung in Verl zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erwarten. Nach seinem Traumtor zum 1:1 (10.), was Dynamo Dresden zurück in die Partie brachte, rannte er zur Bank und umarmte Athletik-Trainer Matthias Grahé.

"Ich konnte nach vier Wochen wieder spielen und durfte auch schon gegen Duisburg ran. Deshalb muss ich der medizinischen Abteilung ein großes Lob aussprechen, dass es so schnell wieder funktioniert hat", so Will.