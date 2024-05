Dynamos tanken im Urlaub Kraft, aber einer bleibt lieber daheim!

Dresden - Einfach nur noch weg und vergessen! Dynamo Dresdens Spieler haben sich am Sonntag ein letztes Mal gesehen, danach hieß es bei fast allen: ab in den Flieger und dieses katastrophale Halbjahr abschütteln.

Sonne, Meer und ein Strand: Viele Dynamos wollen am Mittelmeer die Rückrunde vergessen und mental auftanken. © IMAGO/Pond5 Images

Wo das am besten geht? Vermutlich irgendwo in der Sonne, ganz nah am Strand und am Meer. Darauf könnte man zumindest kommen, wenn man so verfolgt, wohin es die Kicker von Schwarz-Gelb so verschlagen hat.

Robin Meißner (24) hat auf Mykonos in Griechenland die Beine hochgelegt, Tony Menzel (19) auf Rhodos. Tom Berger (22) zog es lieber auf die Balearen nach Ibiza. Gleich mehrere Dynamos sind nebenan auf Mallorca gelandet.

Ob Niklas Hauptmann (27) unter ihnen ist? Gut möglich! Zumindest unterstrich er noch einmal, wie wichtig es jetzt ist, sich einen freien Kopf und volle Akkus in der Sonne zu holen.

"Richtig! Die nagelneuen Akkus hole ich mir. Es gibt viel zu reflektieren, und dafür braucht es mal zwei Wochen Abstand, um vielleicht das Ganze auch mal ein bisschen wirken zu lassen. Das wird auf jeden Fall guttun", gesteht Dynamos Mittelfeldspieler.

"Die letzten Monate war alles sehr schwierig. Jetzt einfach mal Abstand gewinnen und mit voller Kraft angreifen. Mit einem richtig guten Gefühl fährt man aber nicht in den Urlaub."