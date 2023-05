Dynamo-Trainer Anfang zieht Bilanz: Aufstieg scheiterte an Hinrunde - und Chancenverwertung!

Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) bei seiner Rede an die Fans. Die Chancenverwertung war für ihn ein Manko. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang (48), der sichtlich angefasst wirkte, nennt zwei Gründe: die Hinrunde und die mangelnde Chancenverwertung.

Die Hinserie schloss Dresden auf Rang neun mit 27 Punkten ab, genau diesen einen ominösen Zähler hinter Aufsteiger Osnabrück. In der Rückrunde holten beide 42 Zähler, der VfL war aufgrund der besseren Tordifferenz das beste Team im zweiten Abschnitt der Saison.



Oft - so auch am Sonnabend beim mühsamen 2:1 gegen Oldenburg - reichte die ungenügende Chancenverwertung trotzdem, um zu siegen. Gegen den VfB standen 8:2 Möglichkeiten zu Buche.

Aber in anderen Spielen war das der Genickbruch: beim 1:1 gegen Köln daheim mit dem verschossenen Elfer von Stefan Kutschke (34), das 1:1 in Elversberg, das 1:2 gegen Bayreuth mit einer Fülle an dicken Brettern, beim 0:2 in Saarbrücken und nicht zuletzt in der ersten Hälfte beim 1:4 in Meppen und den Hundertprozentigen von Christian Conteh (23) und Jonathan Meier (23).