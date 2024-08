Ein berauschender Abend! Dynamo wirft Düsseldorf sensationell auf dem DFB-Pokal

20.50 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet und somit endet auch ein wundervoller Pokalabend in Dresden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle.

20.15 Uhr : So, wie es vor der Partie aussah, so ist es auch nun wieder: Die Fans müssen den Heimweg in strömendem Regen auf sich nehmen. Das dürfte ihnen aber herzlich egal sein. Berauscht von dieser Pokalnacht dürfte der Weg nach Hause und morgen Früh der Gang zur Arbeit leichtfallen.

20.02 Uhr: Die Ersatzspieler, und die, die nicht so lange gespielt haben, absolvieren noch Läufe auf dem Rasen. Doch das, was manchmal richtig nervt, wird noch von Tausenden Fans begleitet. Alle singen immer noch "So seh'n Sieger aus". Die anderen brechen unterdessen zu einer Runde Abklatschen mit den Fans an den Stadionmauern im Innenraum auf.