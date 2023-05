Ein Rückkehrer zum Saisonfinale? Dynamos Coach Anfang hat Hoffnung bei Will

Dynamo Dresdens Paul Will, der gegen den SV Meppen verletzt ausgewechselt werden musste, könnte zum Saisonfinale gegen den VfL Oldenburg wieder fit sein.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Es gibt noch Hoffnung bei Paul Will (24). Das bestätigte Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem letzten regulären Saisonspiel gegen den VfL Oldenburg. Am Montag musste der Mittelfeldspieler mit einer Knieverletzung nach 32 Minuten vom Feld - das war der Knackpunkt der Partie.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (48, l.) beim Training zusammen mit Paul Will (24). Der Coach hat noch Hoffnungen, dass seine Fleißbiene am Samstag auflaufen kann. © Lutz Hentschel Will war bereits am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz, spulte sein individuelles Programm ab. Am Donnerstag stieg er wieder ein. "Er hat wieder einige Übungen mitgemacht, hatte aber noch ein paar Probleme. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Ich habe Hoffnung, dass es bei Paul noch etwas wird", schloss Anfang einen Einsatz von Will noch nicht kategorisch aus. Nicht dabei sein können neben den Langzeitverletzten auch Michael Akoto (25, fünfte Gelbe), Dennis Borkowski (21, Oberschenkelprobleme) und Luca Herrmann (24). Dynamo Dresden Dynamo-Coach überzeugt, dass "wir zu Hause gegen Oldenburg gewinnen werden!" "Luca hatte erstmals nach seinem Comeback wieder Beschwerden in seinem Knie. Das sind wir lieber etwas vorsichtiger", so der Trainer.

Aber egal, wer am Samstag aufläuft, Anfang will seine Mannschaft siegen sehen. "Ich möchte das letzte Spiel unbedingt gewinnen, auch wegen unserer Fans. Das sind wir ihnen einfach schuldig. Und dann werden wir sehen, was herauskommt."