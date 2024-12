Ex-Sportboss von Dynamo bricht sein Schweigen: Das hätte Becker gern anders gemacht

Niederlagen daheim gegen Sandhausen (0:1), Dortmund II (1:2), in Ingolstadt, Aue (je 1:2) und in Halle ließen die SGD vom sicheren Aufstiegskurs abkommen. Nicht Trainer Markus Anfang (50) wurde damals freigestellt, sondern Becker vom Aufsichtsrat.

Ralf Becker (l.) holte Trainer Markus Anfang (50, M.) nach Dresden, 2023 verpassten sie nur knapp den Aufstieg. © Lutz Hentschel

Dynamo hatte nach dem Rücktritt von Jürgen Wehlend (59) als Geschäftsführer David Fischer (40) im August 2023 als Geschäftsführer Kommunikation eingestellt, mit Stephan Zimmermann (37) folgte zwei Monate später ein Finanzgeschäftsführer.

Mit Becker waren sie zu dritt. Im Sommer folgte Thomas Brendel (48) auf Becker.

Der Aufsichtsrat hatte dessen Entlassung im Geschäftsbericht zur vergangenen Saison damit begründet, dass "hinsichtlich Kommunikation, Zusammenarbeit, Transparenz, Führungsstärke und Identifikation das nötige Vertrauen fehlte", damit Dynamo "unter seiner Leitung die ambitionierten Vereinsziele würde realisieren können".

Becker dazu selbstkritisch: "Es gab klare Kompetenzen für den sportlichen Bereich. Die waren für mich in der Konstellation in Dresden nicht zu diskutieren. An der großen Richtung, der großen Linie hätte ich nichts anderes gemacht. Aber in der internen Kommunikation, im Mitnehmen bei dem ein oder anderen, da hätte ich das eine oder andere Gespräch mehr führen müssen."

Nach seiner Freistellung habe er Abstand gebraucht, sagt er im Podcast, um alles zu verarbeiten. 2025 sei er so weit, wieder bei einem Verein einen Job anzutreten.