Schotten dicht! So beeinträchtigt Rammstein Dynamo Dresden

In der Flurtrinne wird bereits für die vier Konzerte von Rammstein in Dresden aufgebaut, schon jetzt hat das Auswirkungen auf Dynamo. © Bildmontage: Norbert Neumann, Lutz Hentschel, picture alliance/dpa

Als die Termine im Winter publik wurden, stand die SGD mit zehn Punkten Vorsprung auf Rang drei auf einem direkten Aufstiegsplatz. "Feuer frei", hieß es damals noch. Jetzt eher "Adieu".

Die vier Konzerte am 15., 16., 18. und 19. Mai beeinträchtigen die Dynamos allerdings, denn das Trainingszentrum liegt Luftlinie 200 Meter von der Rinne entfernt.

Ein öffentliches Training ist daher in der kommenden Woche an keinem Tag möglich, da die Pieschener Allee komplett und der Messering teilweise gesperrt ist. An- und Abfahrt ist nur über die Brücke (Schlachthofstraße) an der Messe möglich. Ohne Erlaubnis ist kein Durchkommen.

Die Profis können zum Glück uneingeschränkt trainieren. "Wir haben von Rammstein eine Durchfahrtsgenehmigung zu unserem Trainingszentrum bekommen", grinst Interimstrainer Heiko Scholz (58). Einen bestimmten Zeitpunkt gibt es an den Konzerttagen Mittwoch und Donnerstag nicht, das Trainingsgelände zu verlassen.