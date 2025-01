Gemeinsamer offener Brief: Ost-Klubs rebellieren gegen Pyro-Strafen

Dresden/Aue/Berlin - Die Klubs und aktiven Fanszenen aus dem NOFV-Gebiet haben sich nach ihrem offenen Brief gegen die Ansetzungspolitik erneut an die Öffentlichkeit gewandt. In einem am Freitag verbreiteten Statement fordern sie "eine konsequente Abschaffung der verbandsrechtlichen Bestrafung des Einsatzes von nicht missbräuchlich verwendeter Pyrotechnik und deren sofortige Aussetzung".