Hertha gegen Dynamo live: Wiedersehen mit dem Dresdner Junge! Spielt Leistner heute?

Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Bastian Dankert aus Rostock leitet das heutige Spiel.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Berlin - Tradition, Brisanz, Traum-Kulisse! Fußballliebhaber dürfen heute ab 13 Uhr mit der Zunge schnalzen, wenn Dynamo Dresden vor fast 75.000 Fans im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC gastiert.

Die Vorzeichen beim namhaften Duell in der 2. Bundesliga könnten dabei aber kaum unterschiedlicher sein. Während die Alte Dame vier Siege in den letzten fünf Partien feierte, wartet die SGD seit satten sieben Begegnungen auf einen Dreier. Zusätzlichen Zündstoff hält der Ticket-Zwist beider Klubs im Vorfeld bereit: Nur etwa 11.000 Auswärtskarten gingen nach Dresden, bis zu 30.000 Schwarz-Gelbe sollen aber in die Hauptstadt kommen. Ob das gut geht? In unserem großen TAG24-Liveticker zum Zweitliga-Kracher bleibt Ihr am Ball!

9.40 Uhr: Wiedersehen mit Toni Leistner: Spielt der Dresdner Junge heute für die Hertha?

Heute gibt es für Dynamo Dresden das Wiedersehen mit Toni Leistner (35). Der gebürtige Dresdner war bislang in der Saison als Abwehrchef in der Innenverteidigung gesetzt, rotierte im DFB-Pokal gegen Elversberg dann aber aus der Startelf. Er könnte also ausgerechnet heute fehlen. Der Grund ist simpel, die Konkurrenz hat es unter der Woche einfach hervorragend gemacht. Da rotierte der Routinier nämlich bereits aus der Startelf, es begannen Marton Dardai (23) und Linus Gechter (21) in der Innenverteidigung. Und die mischten beim 3:0-Sieg gegen Elversberg ordentlich Beton an. Dem ungarischen Nationalspieler bescheinigte Leitl für die vergangenen beiden Spiele den Status als "bester Feldspieler", er dürfte gesetzt sein. Gechter hat sich ebenfalls nichts zu Schulden kommen lassen, ganz im Gegenteil. Für eine Rückkehr von Leistner in die Anfangsformation sprechen aber seine frischen Beine. Zuvor gehörte der Abwehr-Haudegen ohnehin zum Inventar, bestritt alle elf Pflichtspiele der laufenden Saison über die volle Distanz. Sein Trainer unterstrich zudem seine Bedeutung fürs Team: "Toni ist ein unfassbar wichtiger Spieler für mich, für uns. Er ist Vize-Kapitän und einfach ein wichtiger Spieler. Grundsätzlich ist seine Meinung zu den Spielen immer gefragt und wir tauschen uns da aus. Und sicherlich wird es für Toni auch ein besonderes Spiel", so Leitl auf der abschließenden Pressekonferenz. Leistner besitzt bei der Alten Dame einen Vertrag bis Ende Juni 2026, ist schon seit 2023 im Verein. Nach seinem bitteren Weggang aus Dresden spielte er bei Union Berlin, den Queens Park Rangers, dem 1. FC Köln, dem HSV, in Belgien für St. Truiden und schließlich für die Hertha. Zuletzt kreuzten sich 2020 die Wege mit Leistner im DFB-Pokal, als Dynamo am 134. September 2020 gegen den HSV spielte und gewann. Der Ausflug in die Heimat endete bitter für Leistner, auf der Tribüne beleidigte ein SGD-Fan seine damals hochschwangere Frau Josefine, es kam zur Auseinandersetzung. Lange Zeit wohnte Familie Leistner, zu der mittlerweile drei Kinder gehören, in Dresden, nun haben die Leistners ihr zu Hause in Potsdam gefunden.

Wird Toni Leistner heute von Beginn an spielen? © Imago / Jan Huebner

9.20 Uhr: Die Bilanz zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden

Trotz der relativen räumlichen Nähe und den zwei großen Namen sind Hertha und die SGD tatsächlich erst in drei Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Am besten in Erinnerung ist dabei sicher DFB-Pokalspiel der 2. Runde vor fast genau sechs Jahren am 30. Oktober 2019 geblieben. Die Dynamo-Fans zogen mit rund 30.000 Anhängern ins Olympiastadion ein, nach 120 Minuten stand es 3:3. Am Ende setzte sich die Alte Dame aber im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Die Schwarz-Gelben feierten ihren einzigen Sieg gegen die Berliner 2013 am 34. Spieltag der 2. Bundesliga durch ein Eigentor von Pierre-Michel Lasogga (heute 33, Endstand 1:0). Dresden musste dennoch in die Relegation, rettete sich gegen den VfL Osnabrück. Das Hinspiel der Saison ging mit 1:0 an die Hertha - wiederum durch ein Eigentor von Romain Brégerie (heute 39).

Das letzte Pflichtspiel-Duell zwischen Hertha und Dynamo im Olympiastadion wurde streng überwacht. © Andreas Gora/dpa

9.01 Uhr: Bastian Dankert leitet die Partie zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden

Der starke Mann an der Pfeife hört heute auf den Namen Bastian Dankert (45). Für die Alte Dame ist das nicht unbedingt ein gutes Omen, denn unter der Leitung des Rostockers konnte die Hertha nur drei von 19 Partien gewinnen. Dazu gab es drei Unentschieden sowie neun Niederlagen, zuletzt eine 2:3-Pleite im April 2024 gegen den KSC. Dynamo dürfte da lieber auf die Statistik schauen: Die SGD feierte mit Dankert auf dem Platz vier Erfolge in sieben Begegnungen (ein Remis, zwei Niederlagen). Fast drei Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen aber schon her, im Januar 2023 spielten die Schwarz-Gelben 1:1 gegen Meppen. Unterstützt wird der Referee von seinen Assistenten René Rohde und Stefan Lupp, Vierter Offizieller ist Ben Henry Uhrig, Patrick Hanslbauer fungiert als VAR.

Bastian Dankert (45) ist heute als Haupt-Schiedsrichter im Einsatz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

8.42 Uhr: Die sportliche Ausgangslage

Setzen die Berliner ihren Lauf fort und verschärfen die Dresdner Krise oder gelingt Dynamo der Befreiungsschlag? Die Hertha hat sich unter Coach Stefan Leitl (48) nach einem dürftigen Saisonstart gefangen, steht aktuell auf Tabellenplatz acht und siegte zuletzt in Nürnberg (3:0), gegen Münster (2:1) und gegen Düsseldorf (1:0). Lediglich in Bochum fiel die Alte Dame zwischendrin dem Trainer-Effekt zum Opfer und verlor bei Uwe Röslers Debüt mit 2:3. Unter der Woche beendete BSC zudem seinen Elversberg-Fluch mit einem eindrucksvollen 3:0-Erfolg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Berliner sind in Form und können vor allem in Schlussphasen gerade immer noch eine Schippe drauflegen. Gerade da hapert es auf der Gegenseite gewaltig. Elf abgegebene Punkte nach Führung von Dynamo sprechen eine deutliche Sprache. Auch vergangene Woche gegen den SC Paderborn ging die Truppe von Thomas Stamm (42) zunächst in Front, verlor dann aber 1:2. Überhaupt durfte die Sportgemeinschaft bislang nur am 3. Spieltag beim 2:1 gegen Bielefeld über einen Dreier jubeln. Dazu gesellen sich vier Unentschieden und fünf Pleiten. Mit Rang 16 ist das Abstiegsgespenst passend zu Halloween längst da.

8.19 Uhr: Das wünscht sich Dynamo Dresden für das Auswärtsspiel in Berlin

Im Hinblick auf die angespannte Lage hat Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38) gegenüber TAG24 nochmals betont, dass sich die SGD intensiv dafür einsetzt, dass es heute friedlich bleibt. "Wir sind mit allen Sicherheitsträgern, darunter auch unsere verantwortlichen Mitarbeiter, im engen Austausch, um die Anreise zum Stadion sowie die Abläufe am Spieltag gemeinsam zu meistern. Wir wünschen uns mit allen Beteiligten einen fairen Fußballtag, mit einem hervorragenden Rahmen für die 2. Liga", sagte er im Vorfeld.

Dynamos Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38, r.) und Thomas Brendel (49). © Lutz Hentschel

8.10 Uhr: Das kommt heute auf die Fans, Vereine, Polizei und Hauptstadt zu

In Berlin wird es heute kuschelig, egal ob im Olympiastadion oder in der Stadt. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, Klubs und Politiker hoffen das Beste. Hier die heutige Lage im Überblick. Hertha hat das Auswärtskontingent zwar von 7500 auf 11.046 erhöht, doch Dynamo hatte sich noch mehr erhofft - und bemängelt die Kommunikation der BSC-Verantwortlichen. Die verweisen auf die Gesamtsituation (Stichwort Sektorentrennung) im Olympiastadion und sehen "keinen Anlass für Alarmismus oder Panik".

Viele Dresden-Fans haben sich daher auf verschiedensten Wegen mit Tickets im Heimbereich eingedeckt, es werden je nach Quelle mehr als 30.000 mitgereiste SGD-Anhänger erwartet

Rund 1000 Beamte sichern die Begegnung im Olympiastadion ab, die Polizei erwartet einen "Mammuteinsatz".

Nach der Partie findet in der Alten Försterei auch das Bundesligaspiel zwischen Union und dem SC Freiburg (15.30 Uhr) statt

Daneben sind 25 (!) Demonstrationen in der Hauptstadt angemeldet, 750.000 Menschen werden erwartet

Außerdem ist aufgrund von Baustellen auf der A13 und A100 mit Staus zu rechnen

Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) sieht die Berliner Polizei dennoch gewappnet: "Wir sind gut vorbereitet. Gehen Sie davon aus. Berlin ist das gewöhnt", sagte sie.

Beim DFB-Pokalspiel am 30. Oktober 2019 reisten schon einmal rund 30.000 Dynamo-Fans ins Olympiastadion der Hertha. Damals lief allerdings alles geordnet und geplant ab. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

8 Uhr: Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im TAG24-Liveticker