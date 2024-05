"Identität bewahren": Kutschke soll bei Dynamo bleiben

Nach seinem 14. Saisontor jubelte Stefan Kutschke (35, l.) mehr nach innen. © DPA/Robert Michael

"Identität bewahren - Kutschke verlängern!!!", stand darauf quer vor dem K-Block geschrieben, begleitet von lauten "Stefan Kutschke"-Rufen.

Der Vertrag des Stürmers läuft zum Ende der Saison aus. Bei einem Aufstieg in die 2. Bundesliga hätte er sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.



Dynamos Kapitän - inzwischen immerhin 35 Jahre alt - lieferte in dieser Saison jede Menge Argumente für, aber auch einige gegen eine Weiterbeschäftigung.

Gleich 14 Argumente lieferte "Kutsche" ins gegnerische Netz - Platz sechs in der Torjägerliste der 3. Liga. Kein Dresdner hat auch nur annähernd so oft getroffen. Viermal traf er in seinen 37 Spielen vom Punkt. Niklas Hauptmann (27) und Jakob Lemmer (24, jeweils sieben Tore) kommen in der internen Liste auf Platz zwei und drei.

Kutschke ist ein Leader, kann seine Spieler mitreisen und auf dem Platz auch mal ein Zeichen setzen.