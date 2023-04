Ist Dynamo gut genug für den Aufstiegskampf? Osnabrück als Reifeprüfung

Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Dynamo Dresden wird ein echtes Spitzenspiel. Dresdens Top-Scorer Ahmet Arslan spielt eins bei den Lila-Weißen.

Von Thomas Nahrendorf

Osnabrück - Spitzenspiel! Vierter gegen Fünfter, bestes Rückrundenteam gegen drittbestes. Duell der Topscorer der Liga, Ba-Muaka Simakala (26) gegen Ahmet Arslan (29).

Dynamo-Trainer Markus Anfang (48). © Lutz Hentschel Es geht an der Bremer Brücke um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg, wenn Dynamo Dresden beim VfL Osnabrück antreten muss. Nach zwei Heimniederlagen am Stück ist es auch eine Reifeprüfung: Ist die SGD gut genug für oben? Die Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Noch neun Punktspiele stehen an. Morgen in Osnabrück könnte ein entscheidendes werden, auch wenn Dresden weder schon aufsteigen, noch den Aufstieg verspielen kann. Doch mit einem vollen Erfolg würde Dynamo seine Ausgangsposition deutlich verbessern. Die Schwarz-Gelben haben sich im Kalenderjahr etwas aufgebaut, aber eben die letzten beide Pflichtspiele verloren. Wie weit ist die Mannschaft? "Die Jungs wollen von selbst eine Reaktion zeigen. Das muss ich gar nicht erwarten", sagt Anfang: "Ja, es wird schwierig. Aber es ist auch schön, wenn du Spiele hast, wo du die dich messen kannst, wo du gucken kannst, wo du stehst, was du noch besser machen kannst. Und vielleicht sogar in vielen Sachen sagen darfst: Ja, da haben wir uns richtig gut entwickelt. Den Prozess wollen wir vorantreiben. Wir wollen zeigen, dass wir uns verbessert haben." Dynamo Dresden Neue Ausstellung im Kaufpark: Dynamo-Trikots aus sieben Jahrzehnten Weiter will der Trainer gar nicht denken.

Wie weit ist die Mannschaft?

Ein Herz für Dynamo: 17 Tore, acht Vorlagen: Ahmet Arslan (29) ist in dieser Saison an 46 Prozent aller SGD-Tore direkt beteiligt gewesen. © Lutz Hentschel Er konzentriert sich mit seinem Team nur auf die Partie am Sonntag. Alles andere interessiert ihn kaum. Nicht, was die anderen machen, nicht der Blick auf die Tabelle. Osnabrück zählt für ihn. "Man sieht, wie schnell das geht in der Liga, dass jeder jeden schlagen kann. Also Konzentration auf die nächste Begegnung und nicht nachdenken, was danach kommt", sagt er und bemüht einen alten Spruch von Sepp Herberger: "Das nächste Spiel ist das schwerste. Das hat sich nie geändert." Wichtig wird sein, wie gut die jeweiligen Abwehrreihen die besten Schützen in den Griff bekommen. Osnabrücks Simakala hat 13 Tore geschossen und acht vorbereitet. Dynamo Dresden Broll nach Dynamo-Pleite: "Es hat trotzdem Spaß gemacht!" Er steht in der Scorerwertung damit auf Rang drei. Ganz vorn platziert ist Arslan mit 17 Treffern und acht Assists. Wie sehr "Ahmo" in Dresden explodiert ist, lässt sich auch an seiner Osnabrücker Zeit ablesen.

Eins seiner drei Tore für den VfL Osnabrück: Ahmet Arslan köpfte zum 1:1 gegen Hansa Rostock ein. Am Sonntag kann er das Leder gern in das Gehäuse des VfL bugsieren. (Archivbild) © IMAGO/pmk

Ba-Muaka Simakala (26) ist der beste Scorer auf Osnabrücker Seite. Er kommt auf 13 Tore und acht Vorlagen. Er besticht vor allem durch seine Schnelligkeit. © IMAGO / osnapix