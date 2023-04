Kutschke trifft für Dynamo per Kopf zum Sieg: "Wir fordern diese Flanken ein"

Dresden - Eng geht es im Aufstiegskampf der 3. Liga zu. Wie eng, hat auch Dynamos Sieg am Samstag gegen Waldhof Mannheim gezeigt. Schnell war klar, dass eine Aktion dieses Spiel entscheiden würde.

Mit Wucht und Wille: Stefan Kutschke (M.) stieg zwischen den Mannheimern Julian Riedel (l.) sowie Laurent Jans hoch und köpfte zum 2:1 für Dynamo ein. © DPA / Robert Michael

Der Lattentreffer von Dominik Martinovic (68.) hätte diese Aktion sein können, doch da hatte die SGD ordentlich Glück.

Fünf Minuten später sorgte Stefan Kutschke (34) auf Flanke von Jakob Lemmer (23) mit seinem Kopfballtor für den emotionalen Höhepunkt.

"Am Ende kann eben eine Aktion entscheiden. Die Flanke war super, 'Kutsche' ist super in den Ball reingegangen und hat das Ding gemacht. Ich will aber nicht einzelne Spieler hervorheben", erklärt Markus Anfang (48) die entscheidende Situation zum 2:1.

Vielmehr ist es eben die Wahl der Mittel, die hier hervorzuheben ist: Der unbändige Wille, mit den Kyu-Hyun Park (22) sich zuvor im Mittelfeld durchsetzte, den Ball behauptete und trotz Foulspiels noch an Lemmer spitzelte.

Der Außenbahnspieler fackelte nicht lang und flankte das Spielgerät perfekt in die gefährliche Zone.

"Das ist das, was Manuel Schäffler und ich einfordern: Flanken reinschlagen. 'Lemmi' hat das wirklich super gemacht", erklärte Torschütze Kutschke.