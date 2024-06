Läuft auch Ex-Dynamo Arslan nächste Saison in Sandhausen auf?

Sandhausen - Wagt er einen Neustart in der 3. Liga? Ahmet Arslan (30), der nach einem enttäuschenden zweiten Anlauf bei Dynamo Dresden zum 1. FC Magdeburg zurückgekehrt ist, liebäugelt offenbar mit einem Wechsel zum SV Sandhausen!

Nach nur einem halben Jahr war das zweite Intermezzo von Ahmet Arslan (30) bereits wieder beendet. © Lutz Hentschel

Nachdem er sich mit emotionalen Worten aus Dresden verabschiedet hatte, beim 1. FC Magdeburg aber nicht an Baris Atik (29) vorbeikommt und deshalb wohl auch keine Zukunftsperspektive hat, sucht der Offensivakteur derzeit einen neuen Arbeitgeber und könnte dabei ebenfalls in der 3. Liga beim SVS fündig geworden sein.

Wie die Bild berichtete, sei Arslan bereits zu Gesprächen am Hardtwald gewesen.

Den Informationen der Zeitung zufolge dürften es harte Verhandlungen zwischen Magdeburg und Sandhausen werden, schließlich steht Arslan noch ein Jahr beim FCM unter Vertrag.

Eine hohe Ablösesumme für den 30-Jährigen kann sich Sandhausen wohl nicht leisten, auch der Angreifer selbst müsste Gehaltseinbußen hinnehmen. Bei den Elbstädtern verdient Arslan derzeit kolportierte 35.000 Euro im Monat - zu viel für den Drittligisten.

Für Arslan könnte aber nach einem unruhigen Jahr, in dem er sowohl in der Hinrunde bei Magdeburg als auch in der Rückrunde bei Dynamo glücklos agierte, ein ruhiges Umfeld und die Rückkehr zu alter Topform eine größere Rolle spielen.