Schlimmste Befürchtungen bestätigt: Grill fehlt Dynamo monatelang

Lennart Grill wird Dynamo Dresden in den kommenden Monaten fehlen. Er wird in den kommenden Tagen am rechten Knie operiert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der "Betze" ruft. Der 1. FC Kaiserslautern ist das nächste Spiel für Dynamo. Es wäre die Partie für Keeper Lennart Grill (26) gewesen. In Idar-Oberstein, 70 Kilometer entfernt, geboren, vier Jahre beim FCK gespielt, 55 Pflichtspiele absolviert. Doch es kam anders für den Pfälzer Jungen. Der 26-Jährige liegt nach seiner schweren Knieverletzung im Krankenhaus, wird ewig ausfallen.

Die Mannschaft posierte nach dem Sieg vorm K-Block und dachte mit dem Trikot von Lennart Grill (26) an ihren verletzten Torhüter. © SG Dynamo Dresden Die genaue Diagnose gab der Verein nicht bekannt, nur seine monatelange Pause. Doch vermutet wird bei den Bildern ein Kreuzbandriss. Grill muss sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. Danach beginnt schrittweise die Reha. Aus der Klinik meldete er sich mit einem Insta-Post: "Leider hat es mich ein wenig schlimmer erwischt und ich werde einige Zeit raus sein", schreibt der Hüter. "Aber auch aus solchen Situationen kämpft man sich raus und ich gebe alles, um schnellstmöglich stärker zurückzukommen." In all den unschönen Stunden war er dennoch glücklich, dass die verbliebenen zehn nach seiner Verletzung den Sieg über die Zeit brachten: "Ich bin unfassbar froh und stolz, dass wir uns und euch endlich den ersten Heimsieg bescheren konnten."

Dynamo Dresden: Mannschaft steht hinter Lennart Grill