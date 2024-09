Rückkehr bleibt reizvoll: Maxi Arnold bestaunt Dynamo-Effizienz im Stadion

Maximilian Arnold (30) hat den Sieg von Dynamo Dresden live in der Sportclub-Arena verfolgt. © Thomas Nahrendorf

"Das 1:0 war schon stark herausgespielt. Dresden hat die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen, so kurz vor der Pause und nach einer Stunde. Dann war das durch", analysierte Arnold das Spiel kurz.

Wenn es geht, schaut er seinen Dresdnern zu. "Nach München würde ich nicht fahren, ich spiele ja selbst noch ein bisschen. Aber das hat sich jetzt ergeben. Meine Familie war gegen Rostock im Stadion, ich jetzt hier. Wir versuchen so viel wie möglich dabei zu sein. Ich habe eine große Sympathie", grinste der 30-Jährige.

Neulich wurde er in einem Podcast gefragt, ob er sich später vorstellen könnte, noch einmal für die Schwarz-Gelben aufzulaufen. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2027.

Und dann? "Vorstellen ist so eine Sache", sagte der gebürtige Riesaer. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was passiert. Ich kann weder ja noch nein sagen. Ich möchte so lange wie möglich auf diesem Niveau spielen. In vier, fünf Jahren geht vielleicht eine Tür auf, dann muss man darüber sprechen."

"Ich weiß aber auch nicht, ob ich da Dynamo noch helfen könnte." Was würde ihn denn reizen an der Aufgabe? "Der Reiz ist Dynamo Dresden", sagte er klipp und klar. Ein starker Satz des Wolfsburger Kapitäns.