OBM-Ersatz ist da! Dynamo macht dritten Winter-Transfer klar

Dynamo Dresden hat nur zwei Tage nach dem Abgang von Oliver Batista Meier dessen Nachfolger gefunden. Mika Baur kommt auf Leihbasis vom SC Paderborn.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der Personaltausch ging schnell: Am Mittwoch verabschiedete sich Oliver Batista Meier (23) in Richtung Ulm, am Vormittag stellte Dynamo dessen Nachfolger vor - mindestens bis zum Sommer: Mika Baur (20) wurde vom SC Paderborn ausgeliehen. Er könnte schon am Sonntag gegen Viktoria Köln im Kader stehen.

Mika Baur (20) wird bei Dynamo Dresden die Rückennummer 22 tragen. © SG Dynamo Dresden Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) sprach zur Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt noch einmal kurz über die letzten Tage, die dann doch etwas turbulent zugingen. "Oli ist im Trainingslager auf uns zugekommen, dann sind wir in die Gespräche gegangen, um zu fühlen, in welche Richtung er tendiert", sagte Stamm. "Wie schon im Sommer bei Tom Zimmerschied: Wenn du Spieler hast, die den Wunsch äußern, wechseln zu wollen, dann tust du als Verein gut daran, ihm keine Steine in den Weg zu legen. Das ist der bessere Weg. Wir wären schlecht beraten, es erzwingen zu wollen. Dann hast du am Ende des Tages einen Spieler hier, der nicht hier sein möchte." Sprich: Stamm schaut auch auf das Gefüge. Ein unzufriedener Profi bringt zwangsläufig Unruhe in die Mannschaft, passt sich möglicherweise nicht mehr so an, wie es erwünscht wird. Daher erfüllte Dynamo den Wunsch von "OBM", in die zweite Liga zu wechseln. Der finanzielle Aspekt, im Sommer wäre er ablösefrei gewesen, kommt sicher mit dazu.

Dynamo Dresden: Mika Baur kennt Trainer Thomas Stamm noch aus Freiburger Zeiten

Mika Baur (r.) spielte bereits bei Freiburg II unter Thomas Stamm. © Picture Point / Roger Petzsche Als im Camp klar war, dass Batista Meier gehen will, streckte Dynamo die Fühler aus, schaute im eigenen großen Netzwerk nach und wurde fündig. Nach Sascha Risch (24) und Andi Hoti (21) ist Baur der dritte Profi, den Stamm schon bei der U23 des SC Freiburg trainierte, Baur gleich zwei Jahre. Dort spielte er auf der Position, die bei Dresden eben "OBM" bekleidete. Von Freiburg aus zog es den Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur (53) nach Paderborn. Unter Lukas Kwasniok (43) kam er allerdings nicht zum Zuge. Es ist sicherlich kein Nachteil, dass der Trainer ihn kennt. Er hat sofort ein Gefühl für den Spieler und Baur weiß sofort, was Stamm von ihm will, durfte ihn zwei Jahre in Freiburg erleben. Er benötigt sicherlich keine allzu große Eingewöhnungsphase. Am Ende zählt wie bei Risch und Hoti aber die Leistung. Die muss stimmen.