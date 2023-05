Öffentliches Training bei Dynamo: Knipping will "nochmal alles reinhauen!"

Fortsetzung des Artikels laden

Montag, 22. Mai, 22.15 Uhr: Die Dynamo-Noten, 45 solide Minuten reichen nicht!

Gegen einen Absteiger 45 Minuten solide zu spielen, reicht eben nicht. Einige beschäftigten sich mit zu vielen Nebenkriegsschauplätzen, vergaßen dabei das Fußballspielen. Dementsprechend fallen die TAG24-Noten für die 1:4-Pleite in Meppen aus.

Montag, 22. Mai, 21.20 Uhr: Dynamo-Kapitän Tim Knipping: "Ich glaube nach wie vor dran!"

Kapitän Tim Knipping bei MagentaTV: "Mir fehlen gerade die Worte. Es tut weh. Das ist Fußball. Man hat hier in der 2. Halbzeit eine Mannschaft gesehen, die nichts mehr zu verlieren hatte und alles reingeworfen hat. Wir haben komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt. Es ist bitter mit der Gelb-Roten Karte und dem Gegentor. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Wir hätten das Spiel eher entscheiden müssen. Wenn wir mit 2:0 in Führung gehen, dann wird es auch für Meppen schwer. "Wir waren alle in der Schockstarre, wir wussten, dass wir was zu verlieren haben. Solche Kleinigkeiten können diene Saison zunichte machen, das ist dann in den Köpfen drin. Es ist ein extremer Tiefschlag, das tut extrem weh. Wir sind Kämpfer, so lange es möglich ist. Diese Liga ist dieses Jahr verrückt und wir werden jetzt alles nochmal reinhauen. Ich glaube nach wie vor dran! Dann werden wir nach dem letzten Spieltag sehen, wo die Reise hingeht."

Montag, 22. Mai, 21.18 Uhr: Dynamo-Trainer Markus Anfang: "Das tut heute extrem weh!"

Trainer Markus Anfang sagte nach dem Spiel bei MagentaTV: "Wir müssen mit 3:0, 4:0 in die Pause gehen. Wir haben in der zweiten Halbzeit den Zugriff verloren, sind in Unterzahl geraten, haben viele Gelbe Karten kassiert. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt, aber das ist ein bittrer Moment heute. Es ist ärgerlich, weil wir den Sack hätten zumachen können in der ersten Halbzeit." Der Coach der SGD legte dann noch nach: "Wir sind hier schwer beleidigt worden vom Publikum. Das ist sehr schade und traurig. Das war weit unter der Gürtellinie". Er fügte an: "Wir haben noch ein Spiel und wollen uns mit Sieg von den Fans verabschieden. Es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand, ist jetzt so. Tut heute extrem weh."

Montag, 22. Mai, 21.04 Uhr: Dynamo-Fans werfen Rauchbombe in den Meppen-Block

Einige Idioten im Dynamo-Block haben sich nach Abpfiff nicht im Griff! Jemand wirft eine Rauchbombe in den Meppen-Block, gefährlich und einfach nur dämlich!

Nach Abpfiff wirft ein Idiot aus dem Dynamo-Block eine Rauchbombe in den Meppen-Block. © Jens Maßlich

Montag, 22.Mai, 21 Uhr: Dynamos Goalgetter Ahmet Arslan heult wie ein Schlosshund!

Man will ihn in den Arm nehmen! Ahmet Arslan, Dynamos Lebensversicherung, heult nach dem Schlusspfiff wie ein Schlosshund. Der 21-Tore-Mann kann es nicht glauben, was sich heute Abend in Meppen abgespielt hat.

Montag, 22. Mai, 20.57 Uhr: Schluss in Meppen!

Dynamo verliert mit 1:4 beim SV Meppen! Nicht zu fassen.

Dieser Endstand tut dem gesamten Dynamoland weh: Die SGD unterliegt am vorletzten Spieltag mit 1:4 beim bereits feststehenden Absteiger SV Meppen. © Jens Maßlich

Montag, 22. Mai, 20.55 Uhr: Meppen macht das 4:1!

Das tut weh! Der SV Meppen macht das 4:1 in der 90. Minute. Damit verliert die SGD drei Tore auf die Konkurrenz und macht sich alles zunichte, was in den vergangenen Wochen und Monaten so hart erarbeitet wurde. Die Fans, die Spieler auf der Bank, die Betreuer sind einfach nur noch geschockt.

Montag, 22. Mai, 20.55 Uhr: Dynamo verspielt in wenigen Minuten die harte Arbeit der vergangenen Monate!

Niemand hat damit gerechnet, dass Dynamo binnen weniger Minuten so auseinanderbrechen kann! Ernst Middendorp bringt zur Halbzeit drei neue Spieler und die zeigen aber sowas von Wirkung, stellen den Spielverlauf auf den Kopf. Aber natürlich steht allem voran der dumme Platzverweis von Park, der die Mannschaft nachhaltig geschwächt hat und das Unheil in der 68. Minute einleitete.

Montag, 22. Mai, 20.50 Uhr: Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken jubeln!

Auf den Sofas in Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken wird gejubelt. Stand jetzt sind sie dank der Unfähigkeit von Dynamo strahlender Sieger des vorletzten Spieltags. In der Blitztabelle liegt Osnabrück mit 67 Punkten (+ 20 Tore), vor Wiesbaden mit 67 Punkten (+19), dann folgen Saarbrücken (+24) und Dynamo (+21) mit jeweils 66 Zählern.

Montag, 22.Mai, 20.43 Uhr: Dynamo liegt hinten!

Das ist die logische Konsequenz aus dem, was hier seit dem Wiederanpfiff los ist. Sascha Risch macht in der 78. Minute das 2:1 für die Gastgeber. Vorbereitet von Ex-Dynamo Alvarez, der hier unglaublich wirbelt seit seiner Einwechslung. Die SGD ist weiterhin völlig von der Rolle, kassiert wenig später das 1:3 durch Jonas Fedl in der 82. Minute. Damit hat Dynamo gar nichts mehr in der eigenen Hand, verspielt das gute Torverhältnis und gibt das Heft des Aufstiegs aus der Hand. Unglaublich!