Offiziell: Markus Anfang neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Markus Anfang (49) ist neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern. © Lutz Hentschel

Anfang betreute von 2022 bis April 2024 Dynamo Dresden in der 3. Liga, wurde dort gemeinsam mit Co-Trainer Florian Junge (38) nach der Niederlage gegen Viktoria Köln von seinen Aufgaben entbunden.

Nun realisiert das Duo den Aufstieg in die 2. Bundesliga, den es am Ende bei den Schwarz-Gelben nicht mehr in der Hand hatte. Anfang wird auch in der Pfalz auf Junge als seinen Assistenten setzen.

Zuvor waren die "Roten Teufel" bis zum DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen von Interimstrainer Friedhelm Funkel (70) betreut worden.

"Mir war bereits nach den ersten Gesprächen sofort klar, wie sehr mich diese Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern reizt. Ich habe von Anfang an das gegenseitige Vertrauen gespürt. Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat", erklärt der Coach in einer Pressemitteilung.