Olaf Janßen über Ex-Verein Dynamo: "Das Umfeld ist schon eine brutale Wucht!"

Köln - "Ich glaube, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr schwer aufzuhalten!" Das waren Worte von Kölns Trainer Olaf Janßen (57) an seinen Dynamo-Kollegen Markus Anfang (49) nach dem für ihn so bitteren 1:5 daheim gegen Dynamo. "Wir haben sehr viel Anschauungsunterricht bekommen, vor allem vom Inhalt her."