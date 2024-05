"Rede oft von Basics!": So tickt der neue Dynamo-Trainer Stamm

Er lässt offensivorientiert spielen, in der Systematik ist er sehr flexibel, oft verändert er seine taktische Ausrichtung auch während der 90 Minuten.

"Vorfreude", sagt er. "Ich habe von den ersten Gesprächen an ein richtig, richtig gutes Gefühl gehabt. Der Verein hat eine Wucht, er hat Potenzial."

Im Präsentationsvideo der Dresdner Social-Media-Abteilung läuft er durch die Katakomben des Stadions, schaut sich vieles an, wirft einen Blick von den VIP-Plätzen ins weite Rund, geht die Stufen hinunter durch die Mixed-Zone auf den Rasen.

Thomas Stamm (r.) löst Markus Anfang (49) als Cheftrainer von Dynamo Dresden ab. © Lutz Hentschel

In der eben abgelaufenen Saison war Dynamo ein Leidtragender seiner Flexibilität. Im Rückspiel führte die SGD zur Pause 1:0, hätte aber gut und gern noch zwei, drei Tore machen müssen.

Stamm stellte um und brachte Dresden zum Stillstand. Markus Anfang (49) und sein Team fanden keine Antwort mehr und büßten am Ende zwei Zähler ein - bekanntlich fehlte einer zu Platz drei ...

Zu seinen Schützlingen pflegt Stamm, der selbst unter anderem für den FC Schaffhausen und den FC Winterthur aktiv war, ein gutes und auch autoritäres Verhältnis.

Zu den größten Erfolgen Stamms zählt neben der Vizemeisterschaft in der Drittliga-Saison 2022/23 der Triumph mit den A-Junioren des Sport-Clubs im DFB-Junioren-Pokal-Finale 2018.

Jetzt kann Stamm loslegen. "Das Potenzial schlummert, aber es war in den letzten beiden Jahren in der 3. Liga sichtbar." Es voll zur Entfaltung zu bringen, ist jetzt sein Job. Er geht ihn "voller Vorfreude" an.