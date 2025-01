"Wird eine große Herausforderung": Rudolf-Harbig-Stadion muss für neuen Caterer umgebaut werden

Ronald Tscherning ist derzeit voll mit der Planung des Stadion-Umbaus befasst. © Lutz Hentschel

Die Kooperation mit dem bisherigen Caterer, der Stadion Event Catering GmbH, läuft zum 30. Juni aus. In einem Vergabeverfahren, das seitens der Projektgesellschaft in Abstimmung mit der SG Dynamo stattfand, hat sich die Supreme Sports Hospitality mit Sitz in Frankfurt am Main durchgesetzt. Die Firma managt bereits das Catering unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Werder Bremen.

Mit dem 1. Juli geht es los. "Dabei stehen große Umbaumaßnahmen an. Zum Beispiel in den VIP-Räumen. Außerdem muss auch die Großküche komplett neu gemacht werden. Dazu kommen die Kioske für die Fans im Umlauf der Tribünen", so Tscherning.

Die genaue Summe kann er (noch) nicht nennen, es werden aber mehrere Millionen Euro werden. Allein Dynamo, das erstmals überhaupt am Umsatz des Caterings beteiligt werden wird, steuert 1,5 Millionen Euro für den Umbau bei.