Stamm will von Dynamos Herbstmeisterschaft nichts wissen

Unterhaching - "Es ist gut, dass wir mit so einem positiven Erlebnis in die Pause gehen können", bilanzierte Thomas Stamm (41) nach dem elften Saisonsieg von Dynamo Dresden in Unterhaching.

Coach Thomas Stamm (41) bleibt lieber bescheiden, freut sich aber über den Zwei-Punkte-Schnitt nach 19 Spielen. © picture point/Sven Sonntag

Sicherlich blieb der 41-Jährige etwas gedämpft, denn das, was da in Magdeburg passiert ist, ging auch an ihm nicht spurlos vorbei. Rein sportlich gesehen hätte Stamm nach dem Spiel im Münchner Vorort aber durchaus auch in Lobeshymnen verfallen können.

Nicht so die Art des gelassenen Schweizers, aber nach dem vierten Sieg und dem achten ungeschlagenen Spiel hintereinander steht mit 38 Punkten sogar noch die Herbstmeisterschaft.

Die SGD überwintert mit einem Zähler Vorsprung auf Energie Cottbus auf dem Platz an der Sonne.

Gerade das wollte Stamm aber gestern beim abschließenden gemeinsamen Frühstück im Trainingszentrum mit der Mannschaft nicht ansprechen.

"Nein, die Herbstmeisterschaft oder Platz eins thematisieren wir auf keinen Fall. Wir haben uns vorgenommen, einen Zwei-Punkte-Schnitt hinzubekommen, das ist uns gelungen. Das steht im Vordergrund. In der Rückrunde wird es entscheidend, weniger auf den Tabellenplatz zu schauen", so der Fußballlehrer.