Strittigste Dynamo-Szene gegen Stuttgart: Dieses Urteil fällt Babak Rafati

Stuttgart/Dresden - Es war die am hitzigsten diskutierte Szene am Samstag: Dynamo Dresdens Torhüter Tim Schreiber (22) hatte im Fünfmeter-Raum gegen den VfB Stuttgart II nach einem Abwehrversuch von David Kubatta (21) den Ball aufgenommen.

"Nachdem der Ball in den Strafraum gepasst wird, geht Kubatta zum Ball, will diesen erreichen, kann ihn aber nicht kontrollieren. Von da aus geht der Ball zum eigenen Keeper Schreiber, der den Ball aufnimmt", erklärt er in der Analyse für das Portal " Liga3Online ".

Dieses Tor hätte gar nicht fallen dürfen, da der Abwehrversuch von Kubatta kein Rückpass zum Torhüter war. © Picture Point / Gabor Krieg

An der Fehlentscheidung die 1:2-Niederlage festzumachen, wäre dennoch falsch.

Trainer Thomas Stamm (41) war vielmehr enttäuscht vom Auftritt seines Teams.

Das zeigte über weite Strecken die wohl schwächste Leistung unter seiner Regie, eine Erklärung dafür hatte der Coach logischerweise direkt nach dem Abpfiff nicht.

Er wird mit seinem Trainerteam aber dafür sorgen, dass das Team sich in dieser Woche noch das eine oder andere Mal anschauen muss, was genau in Großaspach nicht gut lief und im Heimspiel am Sonntag gegen 1860 München (19.30 Uhr) besser gemacht werden muss.

Die Fans dürfen am Mittwoch einen Einblick in die Vorbereitung erhaschen, um 15 Uhr steht das öffentliche Training auf dem Programm.