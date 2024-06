Suche nach neuem Sportchef: Dynamo-Aufsichtsrat gibt Leck zu

Dresden - Thomas Brendel (48) konnte einem fast leidtun. Es war seine Vorstellung, die als neuer Geschäftsführer Sport bei Dynamo . Doch die geriet fast in den Hintergrund, weil sich die Aufsichtsräte Michael Ziegenbalg (37) und Jens Hieckmann (60) zum ganzen vom Gremium verursachten Trubel rund um die Geschäftsführer-Findung äußerten. Beide entschuldigten sich, ihnen war es sichtlich peinlich.

Aufsichtsrat Michael Ziegenbalg (37) berichtet, dass die SGD 135 Bewerbungen für die Sportchef-Position erhielt. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ziegenbalg, Hieckmann und Mirco Lorenz waren damit beschäftigt, zusammen mit Berater Ulf Kirsten (58) einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Nicht so einfach, denn "wir haben in eineinhalb Wochen Ausschreibungszeit sage und schreibe 135 Bewerbungen erhalten", wie Ziegenbalg erklärte.

Aus diesen wurden drei herausgefiltert, mit denen Gespräche geführt wurden.

"Wir haben erst 24 Stunden vor dem Gesprächstermin mit den Kandidaten die Namen an die anderen Aufsichtsratsmitglieder weitergegeben", sagte Hieckmann. "Wir müssen selbstkritisch eingestehen, dass es dort irgendwo ein Leck gegeben hat", sagte Ziegenbalg dazu.

"Das war natürlich für uns ein Schlag ins Kontor. Aber ich möchte klarstellen, was medial geschrieben wurde, dass keiner vollends überzeugt habe, das entspricht in keinster Weise der Wahrheit", so der 37-Jährige.