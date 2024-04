Termin-Engpass im Dynamo-Stadion: Ende Mai könnte es stressig werden!

Sollten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue ins Sachsenpokalfinale kommen, steigt das Endspiel in Dresden. Nur einen Tag später spielen auch die Monarchs im RHS.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das Landespokalfinale in Sachsen steigt am 25. Mai. Noch ist viel Konjunktiv dabei, aber: Würden beide Drittligisten - Erzgebirge Aue und Dynamo - ins Finale einziehen, dann wäre das Endspiel in Dresden. Einen Tag später kämpfen die Monarchs im Rudolf-Harbig-Stadion um Punkte in der GFL. Wäre das überhaupt möglich?

Stadionchef Ronald Tscherning geht davon aus, dass Ende Mai alles reibungslos über die Bühne geht, falls Dynamo am 25. Mai und die Monarchs am 26. spielen sollten. © Lutz Hentschel "Ja", sagt Stadionchef Ronald Tscherning lächelnd. Ihm sind die beiden eng beieinanderliegenden Termine sofort ins Auge gestochen. "Dann sind die Arbeiten so geplant, dass die Monarchs auch am nächsten Tag spielen können. Der Zeitplan ist eng, aber natürlich machbar und auch mit den Monarchs besprochen", so Tscherning. Aber natürlich wäre es für alle Mitarbeiter der Stadiongesellschaft ein anstrengendes Wochenende. "Viele Gewerke haben da sehr intensive Stunden. Das Stadion muss gereinigt werden, die Sicherheit, das Catering und viele andere müssen sich auf die kurze Pause zwischen den Veranstaltungen einstellen", so der Chef. Dynamo Dresden Dynamos Arslan gibt sich trotzig: "Vielleicht ganz gut, dass ihr uns jetzt abschreibt" Aber nicht nur auf und hinter den Tribünen müsste viel gemacht werden. Besonders intensiv ist auch die Spielfeldvorbereitung bezüglich Linierung. Trotzdem drückt Tscherning natürlich den Fußballern die Daumen: "Wir als Stadion hoffen natürlich auf den Finaleinzug von Dynamo, auch wenn es von der Organisation her stressig wird."

