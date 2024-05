Wegen Vorsprechen bei Dynamo: Regionalligist feuert Sportlichen Leiter!

Dresden/Frankfurt am Main - Dieses Ding geht auch mit auf den Aufsichtsrat von Dynamo Dresden : Thomas Brendel (48) gehörte zu den drei Kandidaten, mit denen der Aufsichtsrat gesprochen hat und die Namen an die Medien durchgestochen hat. Er ist nicht länger Sportlicher Leiter von Regionalligist FSV Frankfurt.

Brendel, so heißt es in mehreren Medien, habe seine Chance gesehen und bei den Sachsen vorgesprochen. Bei seinem Arbeitgeber kam das offensichtlich nicht so gut an.