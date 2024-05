Tim Schreiber wird wieder Dresdner: SGD verpflichtet neuen Torwart

Der Torwart dürfte sich in Dresden auskennen, denn geboren wurde der 1,91-Meter-Hühne in Freital.

"Ich bin voller Vorfreude auf die Zeit in Dresden. Der Verein hat für mich nicht nur aufgrund meiner Heimat eine große Bedeutung. Die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion waren für mich als junger Fan und später als Spieler immer ein Highlight und meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt. Jetzt hoffe ich, in der neuen Saison auf dem Platz mein Bestmöglichstes zu tun, um den Verein und seine Ziele zu unterstützen", kommentierte Schreiber seine Verpflichtung.

Der 22-Jährige freut sich, wieder in der Heimat zu sein. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Dynamo teaserte den Transfer am Dienstag bereits an, postete auf Instagram ein Bild eines Jungen im Dynamo-Trikot. Schon da dürfte vielen Fans klar gewesen sein, dass es sich um den 22-Jährigen handelt.

Nach seinen Anfängen beim Hainsberger SV (heute SC Freital), wechselte er im Kindesalter zur SGD.

"Mit Tim konnten wir einen sehr talentierten und deshalb von zahlreichen Vereinen begehrten Torhüter für unsere Sportgemeinschaft gewinnen. Trotz seines jungen Alters kann er bereits eine stattliche Anzahl an Partien in der 3. Liga sowie 2. Bundesliga vorweisen", so David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation.

"Als Freitaler kennt er darüber hinaus die Region und den Verein sehr gut und kann sich mit unseren sportlichen Zielen identifizieren. Er und seine Familie sind Schwarz-Gelb!"