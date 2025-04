Viel Leerlauf und nur eine Bestnote beim Dynamo-Heimsieg

Lars Bünning: Mit neun gelben Karten vor dem Topspiel nächste Woche in Bielefeld ein Ritt auf der Rasierklinge. Sein schlechtes Zweikampfverhalten vor dem 1:2 (38.) hatte damit aber nichts zu tun. Im Vorwärtsgang außerdem zwei, drei Ballverluste und in der Schlussphase mit Durchhaltevermögen aufgrund von Hüftschmerzen. Note: 4

Jonas Sterner: Lässt er einfach mal die Hand weg, kassiert er in der 34. Minute nicht seine fünfte gelbe Karte. Somit fehlt er in Bielefeld. Sonst eine gute Flanke (54.) auf Daferner, defensiv nicht immer Zweikampfsieger. Note: 3

Vinko Sapina: Nicht jeder Pass kam an, die Flanke auf Hauptmanns Kopf (8.) aus dem Halbfeld war aber butterweich. Gewann viele Zweikämpfe und war für die Ruhe im Spielaufbau in Halbzeit zwei zuständig. Note: 3

Lukas Boeder (bis 71.): Volltreffer in der 51. Minute in sein Gesicht von Girdvainis, jetzt fehlt ein Stück Zahn. Sonst aber eher ein wackeliger Auftritt. Mal richtig gut, aber auch nicht nur beim Gegentor (38.) nicht aufmerksam. Note: 3

Jakob Lemmer (l.) hatte gegen Ex-Kollege Jakob Lewald & Co. keinen Sahnetag erwischt. © Lutz Hentschel

Niklas Hauptmann (bis 71.): Sechs Tore in einer Saison sind für ihn so schon eher selten, und jetzt traf er auch noch per Kopf (8.). Wie fast jede Woche Vorbild für alle anderen in Sachen Einsatz und Einstellung. Note: 1

Jakob Lemmer (bis 88.): Kam auf seiner rechten Außenbahn nicht so richtig ins Laufen. Coach Thomas Stamm bemängelte auch sein Zweikampfverhalten vor der Szene, bei der Sterner seine fünfte Gelbe kassierte. Note: 4

Christoph Daferner (bis 90.+3): Der Unvollendete an diesem Nachmittag. Unzählige Versuche per Fuß und per Kopf, aber das Leder wollte einfach nicht ins Netz. Beachtlich seine Balleroberung weit in der eigenen Hälfte nach Bünning-Fehler (56.). Note: 2

Dominik Kother (bis 71.): So einfach, wie es ihm die Sandhäuser Hintermannschaft beim 1:0 (6.) machte, hat er es nicht mal im Training. Dachte vielleicht danach, es geht so weiter. Aber es kam nicht mehr so viel. Note: 2

Mika Baur (ab 71.): -

Tony Menzel (ab 71.): -

Jonas Oehmichen (ab 71.): -

Stefan Kutschke (ab 88.): -

Robin Meißner (ab 90.+3): -