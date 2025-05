Von der Elbe an die Leine: Aufstiegsheld spielt künftig wohl gegen Dynamo

Abschied von den Dynamo-Fans: Jonas Sterner (23) spielt wohl künftig gegen Dresden - mit Hannover. © Lutz Hentschel

Starke neun Vorlagen und zwei Treffer in 32 Drittliga-Spielen steuerte der Mann aus der rechten Viererkette in der abgelaufenen Saison zum gelungenen Sprung ins Unterhaus bei - mehr Scorer für die Sportgemeinschaft werden wohl aber nicht hinzukommen.

Wie Bild berichtet, verliert die Sportgemeinschaft den Leistungsträger ausgerechnet an den künftigen Konkurrenten Hannover - und damit an den ehemaligen Dynamo-Boss Ralf Becker, der am Sonntag die Stelle des Sportdirektors in Niedersachsen antreten wird.

Demnach zahlen die Roten 400.000 Euro Ablöse für die Dienste des agilen Außenverteidigers an Kiel und stechen die SGD damit aus. Vor dem entscheidenden Match bei Waldhof Mannheim betonte Sterner zudem, dass er sich in Dresden "superwohl" fühle, vermied aber auch ein klares Bekenntnis zum Klub oder seiner Zukunft.

"Ich rede da natürlich mit meinen Eltern und meiner Freundin darüber, aber es ist erst mal wichtig, dass wir das Ziel erreichen. Dann können wir ganz entspannt schauen, was wir machen", so der 23-Jährige.